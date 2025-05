Impacto en la NBA: LeBron James puso en duda su continuidad tras la eliminación de los Lakers

Los Ángeles Lakers quedaron eliminados en la primera ronda de los Playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA tras perder la serie 4-1 ante Minnesota Timberwolves y su estrella, LeBron James, encendió las alarmas al poner en duda su continuidad en la mejor liga de básquetbol del mundo.

El alero de 40 años, que en esta temporada se dio el gusto de compartir equipo con su hijo, Bronny James, respondió la consulta de un periodista en conferencia de prensa acerca de su futuro en la NBA. “¿Cuántos años más vamos a seguir viéndote jugar?“, fue la consulta.

“No lo sé, no tengo la respuesta a eso. Me sentaré a hablar con mi familia, mi esposa y mmi grupo de apoyo para hablar y ver qué pasa. Hablaré conmigo mismo para saber cuánto tiempo quiero seguir jugando. Ahora mismo no sé la respuesta, para ser honesto. Ya veremos”, contestó el Rey.

LeBron James cumplió una destacada labor para los Lakers y sus 22 puntos no alcanzaron para evitar la derrota 103-96 ante los Wolves en Los Ángeles. Su promedio en la serie fue de 24,4 tantos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias por partido, cifras importantes teniendo en cuenta su edad, pero se quedó otra vez sin poder pelear por conseguir su quinto anillo, a pesar también de contar como ladero al esloveno Luka Doncic, quien llegó como fichaje top en febrero desde Dallas.

*El resumen de la victoria de Minnesota Timberwolves ante Los Ángeles Lakers

Por otro lado, el campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, Cleveland Cavaliers y Miami Heat también respondió sobre la experiencia de jugar con Bronny, debutante en la liga. “Poder jugar el deporte que amo y hacerlo al lado de mi hijo todo este año es uno de los más gratificantes y satisfactorios viajes en los que he estado”.

Del lado del vestuario ganador, la estrella de Minnesota, Anthony Edwards, se rindió a los pies de LeBron y lanzó un gran elogio tras la victoria. “Vencimos al mejor jugador del mundo, al mejor de todos los tiempos”, lo ensalzó. Hay que recordar que James es el máximo anotador de la historia de la NBA.

Con el triunfo en la serie, los Timberwolves, que tienen al argentino Pablo Prigioni como uno de los asistentes del técnico Chris Finch, avanzaron a las semifinales de la Conferencia Oeste a la espera del rival, que saldrá del ganador entre Houston Rockets (2) y Golden State Warriors (3). Mañana, el equipo que lidera Stephen Curry podría sentenciar la serie en San Francisco. Del otro lado del cuadro, Oklahoma City Thunder (barrió 4-0 a Memphis Grizzlies) aguarda por Denver Nuggets (3) o Los Ángeles Clippers (2).

En la Conferencia Este, hay semifinales confirmadas entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, mientras que Boston Celtics podría conocer a su rival esta noche si New York Knicks vence a Detroit Pistons en Michigan.

Así las cosas, LeBron James tiene la opción de jugar una temporada más en Los Ángeles, con un salario de 52 millones de dólares, pero también de declararse agente libre y negociar con otras franquicias o bien retirarse de la NBA como una de las grandes leyendas.