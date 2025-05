Henry sorprendió con un elogio a Franco Mastantuono por su gol a Boca Juniors: “Es lo que tiene el fútbol de increíble”

Los elogios de Henry a Lamine Yamal y Franco Mastantuono

El gol de tiro libre que Franco Mastantuono anotó en el Superclásico ante Boca Juniors sigue generando repercusiones a nivel internacional. El juvenil de River Plate, de apenas 17 años, fue destacado por Thierry Henry durante la transmisión de CBS Sports Golazo, en la que analizaba el rendimiento de Lamine Yamal en el empate 3 a 3 entre Barcelona e Inter de Milán por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

En medio de sus observaciones sobre el joven delantero catalán, Henry hizo un paréntesis para mencionar al futbolista argentino que surgió en Azul y que desde principios de 2024 forma parte del primer equipo del Millonario. “Una cosa que quería añadir es que podemos hablar de muchos tipos que se supone que están en el trono y todo eso. Una cosa que siempre me sorprende en el fútbol es que siempre piensas que no hay manera de que alguien vaya a ser mejor, o pueda ser mejor, o parezca que puede ser mejor, o lo que sea, que Ronaldo y Messi”, reflexionó el ex delantero francés, campeón del mundo en 1998.

Henry mencionó a Pelé, Maradona y Zidane como figuras históricas insuperables, pero destacó que el fútbol siempre da lugar a nuevas apariciones. “Luego llega Yamal, y luego tienes un chico nuevo también en Argentina, Mastantuono, que juega ya para River Plate. Ganando ese partido en el clásico con un tiro libre contra Boca Juniors. Eso es lo que tiene el fútbol de increíble”, afirmó.

El ex jugador del Arsenal y actual comentarista prosiguió con su relato y añadió: “Es una locura pensar que un tipo que tiene 17 años, como 17 años de edad… al igual que hice mi debut. Creo que es una locura lo que está haciendo. Quiero decir, simplemente no es normal. Pero, mira, es genial ver que hay un chico nuevo que viene. Un nuevo tipo en el bloque que se parece a eso. Podría estar dominando el fútbol”.

Aunque advirtió sobre la necesidad de no ejercer presión excesiva en estos jóvenes, Henry concluyó: “Y deseo eso para él. No lo pongamos bajo presión y ya digamos que debería tener el trono o lo que sea. Es tan increíble de ver”.

Las palabras del ex internacional francés se suman a los rumores que llegan desde Europa sobre el interés de varios clubes de elite por el joven talento de River. Según trascendió en las últimas semanas, Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid, París Saint-Germain y Real Madrid son algunos de los equipos que han iniciado contactos para conocer las condiciones de una eventual transferencia.

Desde su debut en la primera división Mastantuono no ha dejado de captar la atención del mundo del fútbol. El gol que marcó en el Superclásico del domingo pasado no solo le dio la victoria a su equipo, sino que también consolidó su proyección internacional. “Hay que acompañarlo porque está dando los primeros pasos. No hay que pensar en que ya lo queremos vender por el poderío económico y el entusiasmo que genera a su corta edad. Hay que cobijarlo. Tiene los pies sobre la tierra, no está mal acompañarlo, decirle que tiene que seguir creciendo. No digo con normalidad, porque no es el crecimiento de cualquier chico de 17 años, pero que siga creciendo como futbolista y persona. Pero no lo queramos... Eso no va a suceder en el corto plazo”, expresó Marcelo Gallardo una vez finalizado el encuentro.

No obstante, en River Plate prefieren la cautela y sostienen que aún no llegó ninguna oferta formal por el joven y que la intención de la institución es mantenerlo, al menos hasta la finalización de la temporada. En una línea similar se manifestó el propio jugador en las últimas horas: “Estoy metido acá. Tenemos muchas cosas por delante, estoy disfrutando mucho y quiero seguir estando acá. Después, en un futuro, se verá, pero hoy tengo la cabeza en River”.

“Todos lo siguen, todos preguntan. Nos dicen ‘¿cuánto pedís?‘, nos preguntan si está en venta”, le reveló a este medio una fuente de peso dentro de la institución, subrayando el creciente interés que genera el joven mediocampista. Cabe recordar que en abril de 2024, ante el creciente interés por su ficha, la dirigencia del conjunto de Núñez decidió elevar la cláusula de rescisión de Mastantuono a 45 millones de euros.