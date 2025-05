Escándalo en Quilmes por la pelea de un referente con el cuerpo técnico: el comunicado que confirmó su salida

En medio de una campaña irregular en la Primera Nacional, Quilmes sufrió una inesperada baja: el arquero Maximiliano Gagliardo, uno de los referentes del plantel, se marchó del club tras protagonizar un conflicto interno con un integrante del cuerpo técnico que encabeza Sergio Rondina.

El incidente ocurrió el martes por la mañana durante una práctica en el estadio Centenario. Tras una jugada durante un ejercicio reducido, Gagliardo discutió fuertemente con uno de los ayudantes del entrenador. Sin mediar mayores explicaciones, el arquero de 42 años abandonó el entrenamiento, se dirigió al vestuario y no volvió a presentarse. Al día siguiente, tampoco asistió a la práctica y notificó que no continuará en la institución.

Maximiliano Gagliardo, ex arquero de Quilmes A. C.

El propio Rondina confirmó la situación en diálogo con medios partidarios: “Maxi se enojó por la última jugada de un partido en un reducido. Lo llamé y no me atendió. Hoy no vino a entrenar y no pudimos hablar. En definitiva, fue eso lo que pasó. Si hay algo más, como un cúmulo de cosas que estalló por esto, eso lo sabe él”, señaló. Además, descartó que se haya tratado de una discusión de gravedad: “No considero que haya sido una pelea. Se fue molesto por el trabajo que habíamos hecho. Ya hablé con el grupo porque él es un referente, y están todos bien”, sostuvo el DT.

Poco después, el arquero se expresó en sus redes sociales con una historia de Instagram en la que agradeció el cariño de los hinchas y pidió disculpas por la forma en la que se dio su salida: “Quiero agradecer a cada hincha de Quilmes y a la vez pedirles disculpas por la manera en la cual se dio todo. Hasta el último día di todo de mí para que Quilmes esté en Primera, de la manera más honesta y leal posible desde lo deportivo y humano”, escribió Gagliardo, quien también tuvo palabras para sus compañeros y los trabajadores del club.

El comunicado de Maximiliano Gagliardo sobre su salida de Quilmes A. C.

Más tarde, en diálogo con el programa “El Sabor del Deporte” en Radio FMQ, el experimentado arquero dio detalles de su llamativa decisión. “Es un cúmulo de cosas sin dudas, yo vine al club hace un año y medio y cuando llegué, acepté las condiciones en las cuales venía, que era ayudar desde el lado de afuera, eso fue durante el primer año y lo acepté. Colaboré y creo que se vio reflejado que siempre traté de ayudar para que Quilmes esté en primera división. Este año fue totalmente diferente, suponía que iba a competir por un puesto y siento que no tuve la chance de competir, no fue solamente un sentimiento mío, sino que son palabras que puedo decir porque no estoy faltando a la palabra”.

Y puntualizó: “En un momento en el que a Esteban (Glellel) le había tocado no andar bien y en el fútbol pasa que cuando uno no anda bien, entra el que está atrás. El técnico me dijo que por ahí era el momento y que necesitaba que ataje, pero que había hablado con el presidente (Mateo Magadan) y necesitaban en el club que siga atajando Esteban. Ahí arranco un año diferente donde se me hace muy cuesta arriba estar en un lugar donde uno no puede competir en lo que amamos y a lo que nos dedicamos, que es jugar al fútbol. Entonces, empezamos a suceder un montón de cosas y lo que pasó el día de ayer fue un detonante nada más de varias cosas que uno no está de acuerdo, o piensa que para que Quilmes esté en primera necesita otro tipo de conducción”.

Sergio Rondina, entrenador de Quilmes A. C.

“Soy calentón, es mi manera de ser, no lo voy a negar y yo me voy enojado (de la práctica), pero después hay una falta de respeto en donde me quieren mandar a elongar, como a decirme que vuelva de mala manera, y ahí es donde yo exploto realmente. Por eso ahí terminó teniendo un trasfondo con el técnico, que nos conocemos hace un montón y que sabemos de qué manera nos tratamos, y me parece que no era el momento ni la manera lo que me dijo. Pero eso es un detonante de algo que iba a suceder seguramente en junio, pero no puedo ser hipócrita de seguir en un lado donde no quieren que yo esté”, concluyó.

Gagliardo había llegado a Quilmes a principios de la temporada 2024 y acumulaba apenas siete partidos oficiales con la camiseta del Cervecero, siempre como suplente de Esteban Glellel, el arquero titular. A lo largo de su paso, recibió diez goles en los encuentros que disputó.

Aunque su salida no se debió a la falta de continuidad, el quiebre con el cuerpo técnico precipitó su decisión de rescindir el contrato. En un equipo que pelea por mantenerse en zona de clasificación en la Zona A del campeonato, la baja de un referente no deja de ser un golpe interno en un momento decisivo del torneo.

La dirigencia ya trabaja en los próximos pasos contractuales mientras el cuerpo técnico se concentra en preparar el duelo de la próxima fecha, este sábado ante Ferro en Caballito, con la mira puesta en no perder terreno en la lucha por el ascenso.