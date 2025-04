Los dos entrenadores que pasaron el primer filtro de Boca Juniors y pican en punta para reemplazar a Gago

Riquelme busca nuevo DT: este domingo dirigirá Herrón como interino ante Tigre (REUTERS/Agustin Marcarian)

La espuma empezó a bajar después de la derrota en el Superclásico, las conclusiones que sacó Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, el despido de Fernando Gago y la asunción como interino de Mariano Herrón, que dirigirá al equipo este domingo ante Tigre, por la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura. El operativo de búsqueda ya se inició y varios entrenadores no pasaron el primer filtro. Desde que se inició la danza de nombres el martes por la mañana, surgieron dos posibilidades como las que más cuadran para el presente y futuro inmediato para Boca Juniors.

La primera carta que maneja Román es la de Gabriel Milito. Ambos se conocen desde la selección argentina mayor, ya que pasaron por las juveniles, pero Riquelme es dos categorías mayor. Emigraron a Europa casi al mismo tiempo: el ídolo xeneize fue comprado por el Barcelona en 2002 y el ex defensor de Independiente fue transferido al Zaragoza luego de una venta frustrada al Real Madrid. Convivieron en la liga española inclusive hasta los años 2006 y 2007, cuando se pusieron la camiseta albiceleste para jugar el Mundial de Alemania y la Copa América en Venezuela.

La seriedad, el trabajo y la forma de vivir 24/7 por el fútbol son cuestiones que cautivaron a Riquelme de Gaby, que se inició como DT de Estudiantes de La Plata en 2015, luego pasó por Independiente y O’Higgins de Chile, antes de retornar al Pincha. Su etapa más larga como director técnico fue al mando de Argentinos Juniors, donde permaneció desde la época pandémica hasta 2023, cuando decidió alejarse por motivos personales. Con interesantes pergaminos, tomó las riendas de Atlético Mineiro en 2024 y lo llevó hasta la final de la Copa Libertadores, que perdió ante Botafogo en el Monumental.

No es la primera vez que Milito suena en Boca, ya que está desde hace rato en carpeta del Consejo de Fútbol. Desde su buena labor y resultados en el Bicho de La Paternal, justo cuando Riquelme entró en funciones como directivo en el Xeneize, lo llevaron a ser nombrado en varias reuniones del Consejo de Fútbol, que por ahora no encontró unanimidad entre los candidatos. Recién ahora que el Mariscal está sin equipo pudieron acercarse las partes y avanzar a una segunda instancia previa a un hipotético acuerdo de contrato. A Milito le gustan los proyectos a largo plazo y, si resulta elegido, Román se ilusiona con tenerlo hasta el fin de su mandato a fines de 2027, aunque también dejó en claro que “los resultados mandan”.

Gabriel Milito y Gustavo Quinteros, los principales apuntados por la dirigencia de Boca para reemplazar a Gago

Gustavo Quinteros es el otro de los apuntados que gusta en el Boca Predio. Es más, ya existieron sondeos cuando era entrenador de Vélez a fines de 2024. Sin embargo, el destino puso al santafesino de 60 años al mando del Gremio de Porto Alegre cuando Gago ya había arribado al Xeneize para suplir a Diego Martínez. Ahora, que el nacionalizado boliviano está sin club tras su efímero paso por el fútbol brasileño, los caminos podrían unirse.

El oriundo de Cafferata se formó en las divisiones inferiores de Newell’s, pero debutó como profesional en Central Córdoba de Rosario y logró un ascenso con Talleres de Remedios de Escalada a fines de los 80, antes de instalarse, afirmarse y naturalizarse boliviano. En el altiplano vistió las camisetas de Universitario, The Strongest, San José y Jorge Wilstermann, además de la de la selección de Bolivia, a la que representó en el Mundial de Estados Unidos 1994 con la más exitosa camada de jugadores de ese país. En la Primera de Argentina llegó a jugar en San Lorenzo y Argentinos Juniors post Copa del Mundo.

Otra generación, otras formas de llevar el día a día, otro manejo de vestuario. Como DT, Quinteros se convirtió en un trotamundos que dirigió a equipos bolivianos, pero también en el ascenso argentino (San Martín de San Juan), Ecuador (Emelec), Al-Nassr (Arabia Saudita), Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos), Chile (Universidad Católica y Colo Colo) y México (Tijuana). Un dato no menor: con el saco de técnico ganó 12 títulos, el último al frente del Fortín de Liniers por la Liga Profesional 2024.

Del actual plantel de Boca, Milito conoce a Marcos Rojo (lo dirigió en su último breve paso por Estudiantes) y a Rodrigo Battaglia. Fue quien, de hecho, lo bajó a la última línea a lo largo de la temporada 2024 con Atlético Mineiro. El mediocampista central por naturaleza ahora es adaptable como primer zaguero o también como líbero. En tanto, Quinteros convivió algunos días con Marchesín en Gremio, pero con el que más trabajó es el chileno Carlos Palacios, con el que ganó la Copa Chile 2023 al frente de Colo Colo.

Según pudo averiguar Infobae, hasta ahora el Consejo solo realizó “sondeos informales” y no aceleró por ninguna de las opciones. De hecho, a esta altura, evalúan si es conveniente que el nuevo DT cargue con la presión de debutar en los octavos de final del Apertura o sería preferible que trabaje con el plantel de cara al Mundial de Clubes una vez que haya acabado la participación en el torneo local (en tal caso, sería con Herrón al mando). Descartados quedaron el Tata Martino, que está de vacaciones en Europa y aguarda por una propuesta de Brasil, y el Kily González, de quien tienen buenas referencias pero entienden que no es su momento de conducir a Boca. Otros apellidos que sonaron y no estuvieron en consideración son Gabriel Heinze, Rodolfo Arruabarrena y José Pekerman.