Las primeras palabras del delantero de Huracán Matías Tissera después de pasar 28 días detenido en el “penal del infierno”

Matías Tissera volvió a entrenarse con Huracán

Tras pasar 28 días detenido en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, catalogado como “el penal del infierno”, el futbolista Matías Tissera recuperó su libertad y se reintegró a los entrenamientos del club Huracán. Su excarcelación fue concedida luego de un tercer pedido realizado por su abogado, Adolfo Allende Posse. Sin embargo, su causa judicial por presunta extorsión y amenazas mediante un intermediario sigue abierta, lo que significa que podría enfrentar una condena en el futuro.

El punta, nacido en Rojas hace 28 años, fue apresado mientras acompañaba a su equipo en un viaje a Brasil para enfrentar a Corinthians, en el marco de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Desde entonces, permaneció en prisión preventiva, pero con ciertos privilegios, como un régimen alimentario adecuado y la posibilidad de realizar dos horas diarias de actividad física.

Ya en libertad, y durante su primer día de regreso a los entrenamientos, el delantero expresó su satisfacción por retomar las actividades futbolísticas: “Estoy muy contento de revincularme con el club, de volver a entrenarme con mis compañeros y de volver a sentir lo que es el fútbol. La verdad, estoy feliz”, declaró en diálogo con TyC Sports, tras completar ejercicios de velocidad bajo la supervisión del entrenador, Frank Darío Kudelka.

Se espera que poco a poco pueda participar en los próximos partidos. El Globo recibirá a Barracas Central este sábado desde las 21 y luego, el jueves 8, visitará a Racing de Montevideo por el Grupo C de la Copa Sudamericana, que lidera el elenco argentino. No obstante, a ese duelo no podrá concurrir, porque por ahora el Ex Newell’s, Platense e Independiente Rivadavia tiene prohibido salir del país.

El posteo de tissera tras ser liberado

Tissera está imputado acusado de organizar una tentativa de extorsión sobre el dueño de la firma Vilahouse, Florencio Ferrara, que lo estafó en forma similar: el jugador había comprado un terreno en Rojas, su ciudad natal, y pagó 10.000 dólares a esa empresa para que le hagan una casa prefabricada, donde iba a vivir su cuñada. Pero jamás se hizo esa construcción y después de muchos intentos de negociaciones que siempre terminaron truncos y mientras jugaba en Bulgaria, Tissera decidió recurrir a los oficios de gente conocida, entre ellos un personaje muy oscuro llamado Luis Suárez, para intentar que le devuelvan el dinero. Suárez según la Justicia fue con otros seis hombres y extorsionó al dueño de la firma con la anuencia del delantero. Y como la presunta víctima hizo la denuncia, se abrió el proceso judicial que tuvo al jugador preso casi un mes.

La fiscal del caso, Silvana Fernández, decidió mantener preso a Tissera hasta que se produjera la detención del último miembro del grupo que hizo la tentativa de extorsión, un hombre llamado Ángel Martín Heredia. Este lunes Heredia fue capturado, por lo que el expediente dejó de estar en secreto de sumario y se cayeron los riesgos procesales. Esa fue la llave para que avance la liberación del delantero.

Tissera deberá cumplir con un par de condiciones: una caución por el dinero que vale la casa no construida y prohibición de comunicación con víctima y familiares. Mientras, al menos, vuelve a tomar contacto con la pelota en libertad, con el objetivo de demostrar sus condiciones en el Globo, donde acumula diez partidos y dos goles (a Tigre y a Vélez).