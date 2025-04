El padre de una estrella de la NBA realizó un alocado festejo y desató la ira de un rival tras el partido

La estrella de los Bucks se enfrentó con el papá de Haliburton luego de la derrota en Indiana por los playoffs de la NBA

Indiana Pacers logró remontar un partido que tenía prácticamente perdido ante Milwaukee Bucks y avanzó a las semifinales de la Conferencia Este de la NBA al ganar la serie 4-1. En medio de un encuentro tenso, que se definió en el tiempo suplementario (119-118) con un doble de Tyrese Haliburton, la estrella Giannis Antetokounmpo tuvo un ataque de furia con rivales y aficionados.

El pivote griego, campeón de la NBA en 2023 con los Bucks, protagonizó un enfrentamiento con el padre de Haliburton que no pasó a mayores porque intervinieron sus compañeros para separarlo. Todo ocurrió una vez finalizado el partido, cuando el hombre, llamado John, ingresó al rectángulo de juego con una toalla de los Pacers que tenía impresa la cara de su hijo, se paró enfrente de Antetokounmpo y se la mostró, adosando algunas palabras que las cámaras no captaron.

Minutos más tarde, en la conferencia de prensa, Antetokounmpo dio su versión de los hechos. “Su padre (por Haliburton) bajó a la cancha y me mostró a su hijo, una toalla con su cara, diciendo: ‘Esto es lo que hacemos. Hacemos esto’”. Me parece una gran falta de respeto. Creo en la humildad en la victoria. Mucha gente dice: ‘No, cuando ganas un partido, dices tonterías y tienes luz verde para ser irrespetuoso con alguien más’. No estoy de acuerdo”, expresó con calma el jugador que convirtió un triple-doble pese a la derrota (30 puntos, 20 rebotes y 13 asistencias).

Por su parte, John Haliburton, el padre del héroe de la noche en Indiana, también reflexionó sobre su actitud al finalizar el cotejo y realizó su descargo en las redes sociales: “Pido disculpas sinceramente a Giannis, a los Milwaukee Bucks y a la organización de los Pacers por mis acciones tras el partido de esta noche. Esto no fue un buen reflejo de nuestro deporte ni de mi hijo, y no volveré a cometer ese error”.

El pivote de los Bucks tuvo un tenso cruce con un rival luego de quedar eliminado de los playoffs de la NBA ante los Pacers

También habló sobre el incidente Tyrese Haliburton, quien lideró a los Pacers a la clasificación con 26 puntos y 9 asistencias. El base de 25 años repudió el accionar de su padre. "No estoy de acuerdo con lo que dijo. El básquet es básquet y hay que mantenerlo en la cancha. Creo que simplemente se emocionó, vio a su hijo anotar el doble de la victoria y entró a la cancha, pero hablamos. Debería dejarme jugar al básquet, quedarse allí y yo iré a celebrarlo con él. Pero las emociones del partido se intensificaron allí. Hablé con él. Hablaré con Giannis. No creo que mi padre estuviera en lo cierto“, indicó.

Por otro lado, Antetokunmpo también tuvo un altercado en el cierre con el jugador local Bennedict Mathurin, a quien tomó del cuello por unos instantes, lo que generó una gresca generalizada. “Esta serie fue un intercambio de palabras. Hubo muchos problemas personales. Eso es parte de esta rivalidad y de lo que hemos construido aquí en los últimos dos años”, cerró Haliburton.

En cuanto al juego, los Pacers lograron una épica victoria en su estadio para sentenciar la serie 4-1 y así avanzar de ronda en los Playoffs. Los Bucks tuvieron chances de ganarlo en el tiempo regular, pero Indiana forzó la prórroga con un doble de Haliburton. El base estadounidense también lideró la remontada en el suplementario, en el momento en que Milwaukee ganaba por siete puntos de diferencia a falta de 36 segundos. Un triple de Andrew Nembhard, un doble más un libre de Haliburton, seguido de una penetración a falta de tres segundos marcó el parcial de 8-0 para el 119-118 final.

De esta manera, los Indiana Pacers jugarán ante Cleveland Cavaliers (el mejor sembrado del Este), que eliminó a Miami Heat 4-0, por un lugar en la final de conferencia. Del otro lado del cuadro espera el campeón Boston Celtics (dejó en el camino a Orlando Magic por 4-1) al vencedor de la serie entre New York Knicks (3) y Detroit Pistons (2).

*El resumen del triunfo de Indiana Pacers ante Milwaukee Bucks