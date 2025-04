El escándalo amoroso que sacude Brasil: un entrenador engañó a su esposa con la nieta de una leyenda del fútbol

El escándalo amoroso que sacude a Brasil

El ex entrenador del Botafogo, el portugués Artur Jorge, protagonizó un mediático capítulo personal tras el fin de su matrimonio de 31 años con la empresaria María Marques. La relación, marcada por la estabilidad desde hace décadas, llegó a su fin tras descubrirse una infidelidad del DT, actualmente al mando del equipo Al Rayyan en la Qatar Stars League.

Según informó el medio brasileño Extra, el detonante fue un error que destapó las sospechas. De acuerdo con el informe, Jorge olvidó colgar correctamente una llamada telefónica que mantenía con María Marques desde Doha, la capital de Qatar, donde Botafogo disputó en diciembre de 2024 un partido válido por la Copa Intercontinental. Esto permitió que Marques escuchara la conversación que el entrenador sostenía con Hanna Santos, una joven carioca y ex reportera de Botafogo TV, además de ser la nieta del ídolo blanquinegro Nilton Santos.

La relación entre Artur Jorge y Hanna habría comenzado a finales de noviembre de 2024, coincidiendo con la conquista de Botafogo de la Copa Libertadores tras vencer al Atlético Mineiro en el estadio Monumental, de Buenos Aires. Según el medio brasileño, la pareja no hizo esfuerzos por ocultar su romance durante el viaje a Qatar. En su tiempo libre, ambos pasearon juntos por el centro de Doha e incluso se tomaron fotografías románticas, mientras la esposa del entrenador permanecía en Río de Janeiro.

El momento más evidente de la nueva relación se dio en el vuelo de regreso de la plantilla de Botafogo a Brasil, el 12 de diciembre. Un comportamiento afectuoso entre Artur Jorge y Hanna Santos, incluidos besos a la vista de otros pasajeros, confirmó lo que ya era un secreto a voces. Extra dio a conocer el escándalo y reportó que el episodio marcó el término definitivo de la relación entre el técnico portugués y su ahora ex esposa.

Artur Jorge mantenía una relación con Marques desde hacía 30 años

Tras la separación, María Marques regresó a su Portugal natal para retomar su vida lejos de los focos mediáticos. Hace algunas semanas, la empresaria publicó en sus redes sociales un mensaje en el que reflexionó sobre los cambios. “Hay días que lo cambian todo, incluso en silencio. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque, en mi interior, algo se ha alineado. Fueron días de escuchar, de hacer una pausa y estar presente. Días en los que aprendí a reconocer lo que me pesa, lo que ya no me pertenece y lo que merece espacio dentro de mí. Hoy, de regreso, siento que cargo con menos peso, pero con más de mí misma. Sin prisas, sin promesas, solo la certeza de que camino más ligera, más fiel a quien soy. Hay comienzos que no necesitan ruido. Este es uno de ellos”, expresó junto a una selfie sonriente.

El mensaje recibió una lluvia de palabras de apoyo por parte de sus seguidores y amigos cercanos. “Donde una mujer se va llorando, la otra no sonríe mucho. Tienes una legión contigo, vamos”, comentó un usuario. “Te enviamos nuestros mejores pensamientos y energía y esperamos que todo salga siempre de la mejor manera posible”, añadió otro.

Por su parte, Artur Jorge continúa viviendo su romance con Hanna Santos, quien dejó su puesto como reportera de Botafogo TV y ha visitado al técnico portugués en Qatar en diversas ocasiones. Según las mismas fuentes, la pareja ha logrado mantener una relación estable a pesar de la distancia, lo que los llevó a considerar hacer público su romance, dejando atrás el secretismo de los primeros meses.

Santos suele visitar al entrenador en Qatar

La relación entre Artur Jorge y Hanna parece consolidarse, sin embargo, la ruptura con María Marques ha dejado resquebrajamientos en la vida familiar. Los hijos del ex matrimonio se han distanciado de su padre, lo que complicó las celebraciones de fin de año de 2024, un escenario que aún deja secuelas en su entorno personal.