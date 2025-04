La espectacular apilada de Maximiliano Salas en el gol que encaminó la remontada de Racing: “No me desesperé por definir”

Racing le ganó a Defensa y Justicia por 2 a 1 de manera agónica, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Halcón de Varela comenzó ganando el cotejo con un tanto de Francisco González a los 54 minutos. Sin embargo, Maximiliano Salas encaminó la remontada con un verdadero golazo.

A pesar de que los conducidos por Pablo De Muner tuvieron varias oportunidades para liquidar el pleito, la Academia logró emparejar el trámite cuando faltaba un poco más de un cuarto de hora para culminar las acciones en Florencio Varela.

El reloj indicaba que ya habían transcurrido 72 minutos de juego en el estadio Norberto Tito Tomaghello y el local se encaminaba a un triunfo clave en sus aspiraciones de acceder a los octavos de final. No obstante, Salas decidió cambiar el rumbo del partido con una apilada memorable.

El extremo del conjunto de Avellaneda recibió el balón sobre el sector izquierdo del ataque, entró al área y comenzó a gambetear. Con dos enganches seguidos, el jugador de 27 años logró sacarse de encima a los defensores rivales que intentaron frustrar su embate.

La secuencia del gol de Salas

A pura habilidad, el delantero surgido de All Boys pudo vulnerar la última línea y quedó en la puerta del área chica con el esférico en su poder. Se fabricó el espacio y definió con su pierna diestra. El remate salió elevado y se metió cerca del palo derecho del arco defendido por Enrique Beto Bologna.

De inmediato, todo Racing deliró con la acción que acababa de realizar Salas. De hecho, Gustavo Costas, laureado entrenador de la Academia, comenzó a correr y se abrazó con los demás integrantes de su cuerpo técnico. Es una secuencia algo habitual en el DT, ya que es frecuente verlo festejar con fervor los tantos de su equipo.

Tras esto, el equipo visitante se envalentonó y fue en busca de la victoria. Cerca del final, Gastón Martirena recibió el balón sobre la banda derecha y efectuó un disparo cruzado que se tornó inatajable para el guardameta del Halcón.

Con este resultado, los dirigidos por Costas llegaron a los 25 puntos en la Zona A del Torneo Apertura y escalaron hasta la quinta posición de la tabla de posiciones. Además, se aseguraron un lugar en los octavos de final, con un fecha de antelación.

“Contento, se hizo un esfuerzo enorme hoy. Creo que no es fácil ir perdiendo 1 a 0 y dar vuelta el resultado. Ellos intentaron jugar, sobre todo en el primer tiempo. Nosotros también intentábamos ir para adelante, pero a veces quedábamos mal parados. Lo importante es que que hoy el grupo no bajó los brazos”, comenzó diciendo Salas al termino del partido y al ser elegido figura del encuentro.

Luego, finalizó con un análisis del tanto que marcó: “Siempre tenía un jugador adelante, creo que no me desesperé por definir porque uno siempre me salía para cortar. Pero en el último enganche, junto al punto penal, pude patear con derecha y salió cruzado, por suerte”.