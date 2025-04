El apasionado relato en España del gol de Mastantuono en el Superclásico: “El fútbol argentino tiene un nuevo crack”

El relato en España del Gol de Mastantuono

Con una actuación consagratoria en el Superclásico, Franco Mastantuono se ganó los elogios de todos y cobró notoriedad mundial. El juvenil de River fue el autor del primer tanto del triunfo por 2 a 1 ante Boca. Justamente, su golazo fue relatado con fervor en España, donde lo catalogaron como “el nuevo crack del fútbol argentino”.

En el programa español “El Chiringuito” hicieron una cobertura especial para el partido jugado en el estadio Monumental. El impacto llegó a los 25 minutos del primer tiempo, cuando el volante de 17 años se hizo cargo de un tiro libre desde poco más de 25 metros y colgó la pelota del ángulo izquierdo del arco defendido por Agustín Marchesín, estableciendo el 1 a 0.

Durante la secuencia, Matías Palacios, quien estaba a cargo del relato del partido, fue contando: “Está lejos, pero tiene ganas el zurdito de Azul. ¡Gol! ¡Golazo de River! Golazo de Mastantuno ¡Dónde la clavó el pibe! La metió en el ángulo, impresionante. Nada pudo hacer Marchesín“.

Tras eso, el periodista nacido en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, pero que se desempeña en el país ibérico, quedó maravillado con la obra de Mastantuono y expresó: “El fútbol argentino tiene una nueva joya. El fútbol argentino tiene un nuevo crack. El fútbol argentino siempre muestra algo nuevo y hoy tenemos que presentarles al mundo a este chico. ¡Qué golazo! Se cae el Monumental”.

*El gol de Mastantuono para el 1-0 de River frente a Boca

“Gracias por el fútbol Argentina. Gracias por tanto Mastantuono. Otro crack ha nacido en el fútbol argentino”, concluyó el relato del tanto. Al mismo tiempo, mientras sucedía la narración de Palacios, Jorge D’Alessandro, exjugador y técnico argentino que trabaja desde hace décadas en Europa, fue comentando la acción que le dio el 1 a 0 a River.

“Portero mal colocado. Es de pura cepa”, indicó mientras realizaba gestos de incredulidad y se agarraba la cabeza. Luego, agregó: “Me muero. ¡Pero qué gol! ¡Gracias pibe!,

Vale recordar que D’Alessandro fue el autor del célebre análisis del título que consiguió la selección argentina en el Mundial disputado en Qatar. “El mediocampo cambió de estilo. El 4-3-2-1: fuera. El doble pivote: fuera. Brasil juega con Casemiro: fuera. España juega con carrozas en el mediocampo: fuera. ¡Ganó el vértigo, el fútbol cambió! El mediocampo de Argentina vuela. ¡Es otro fútbol, presidente!”, exclamó con pasión en diciembre de 2022 quien además bautizó como “Ferraris” a los volantes que le inyectaron dinámica a La Scaloneta: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Los ojos del mundo ya se posan sobre la figura surgida del semillero millonario. El habilidoso volante ya se encuentra en la mira de gigantes como Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain y Manchester United, siendo este último el que, en los últimos días, mostró un interés más concreto.

Consciente del nivel del zurdo, Marcelo Gallardo decidió optar por la premura y expresó: “Hay que acompañarlo porque está dando los primeros pasos. No hay que pensar en que ya lo queremos vender por el poderío económico y el entusiasmo que genera a su corta edad. Hay que cobijarlo. Tiene los pies sobre la tierra, no está mal acompañarlo, decirle que tiene que seguir creciendo. No digo con normalidad, porque no es el crecimiento de cualquier chico de 17 años, pero que siga creciendo como futbolista y persona. Pero no lo queramos... Eso no va a suceder en el corto plazo”.

Vale recordar que la cláusula de salida del enlace asciende a 45.000.000 de euros (51.300.000 de dólares) y su contrato vence en diciembre de 2026.