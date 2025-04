La historia del escandaloso primer Superclásico del profesionalismo: expulsados, abandono y una polémica definición

Recreación del primer Superclásico en la era profesional

El domingo 20 de septiembre de 1931, cerca de las 15 horas, se dio el pitazo inicial del primer Superclásico de la era profesional en el fútbol argentino. Boca y River protagonizaron grandes encuentros, muchos muy emotivos, pero también hubo lugar para los escándalos. El de aquella tarde fue uno de los más bochornosos. Se jugó apenas media hora, tres futbolistas fueron expulsados por agredir al árbitro, uno de los equipos decidió abandonar la cancha y el resultado se definió en el escritorio de la AFA. Más de 50 mil hinchas enardecidos se desquitaron con la infraestructura del estadio boquense y la Policía. Caos total.

En ese duelo válido por la Fecha 17 del Campeonato de 1931 en el que se consagró Boca y River terminó cuarto, el Xeneize formó con Domingo Fossati; Ludovico Bidoglio, Ramón Mutis; Gerardo Moreyras, Cataldo Spitale, Pedro Suárez; Donato Penella, Francisco Varallo, Florentino Vargas, Roberto Cherro y Antonio Alberino (dirigido por Mario Fortunato). En tanto, el Millonario alineó a Jorge Iribarren; José Belvidares, Juan Carlos Iribarren; Esteban Malazzo, Manuel Dañil, Camilo Bonelli; Carlos Peucelle, Pedro Marassi, Emilio Castro, Pedro Lago y Camilo Méndez (conducido por Víctor Caamaño).

Los riverplatenses estaban arriba en el tanteador por el tempranero gol de Carlos Peucelle a los 16 minutos. Sin embargo, Boca quedó a tiro del empate con una pena máxima sancionada por el árbitro Enrique Escola por infracción sobre Francisco Varallo, máximo artillero azul y oro hasta la irrupción de Martín Palermo a fines de los 90. Fue Pancho el que tomó el balón y originó lo que sería una gresca que derivaría en la suspensión del match y el retiro de uno de los equipos.

Las imágenes del primer Superclásico en la era profesional entre Boca y River

En un documental, Varallo recordó: “Cada vez que yo pateaba un penal para Boca, Cherro venía y me colocaba la pelota en los 12 pasos y me decía ‘dale, Pancho, a la cara’. Pateé con alma y vida, vino hacia a mí la pelota otra vez, vuelvo a patear y por ahí medio que lo toqué a Iribarren, que la iba a agarrar. Con la pierna izquierda, la metí adentro y salí gritando el gol. Me corrieron todos para que yo dijera la verdad. Yo, no. Nada. Bonelli insultó al referí y echaron a tres jugadores (de River). Después el referí suspendió el partido y lo ganamos en la AFA”.

El testimonio de Varallo es un buen resumen de lo acontecido. Las crónicas de los diarios publicados al día siguiente repasaron también que el clima había estado caldeado desde temprano por el partido preliminar entre juveniles. River había pedido offside en el 2-0 parcial de Boca y Antonio Gandulia descontó antes de insultar a su rival Luis Strada, quien le propinó una patada en la cabeza. Si bien el árbitro expulsó de la cancha al defensor boquense, el capitán millonario decidió retirar a su equipo de la cancha luego de que Gandulia se fuera del campo con el rostro completamente ensangrentado.

El juez del duelo de Primera, Escola, convalidó el empate de Varallo y tuvo que soportar los reclamos generalizados de todos los futbolistas de River. Los más exaltados fueron Bonelli, Baldivares y Lago, quienes fueron expulsados. Al advertir esta situación, el equipo visitante se reunió y tomó la determinación de retirarse del campo. De esta forma, el árbitro suspendió la acción y se desató una hecatombe en las tribunas con enfrentamientos entre fanáticos y la Policía, zonas incendiadas y destrozadas.

Una crónica del partido del diario "La Nación"

El 8 de octubre, un par de semanas después del pleito y el resultado inconcluso, el Tribunal de Honor de la AFA falló a favor de Boca, a quien le dio ganado el partido por 1-0 pese a que con el tanto convalidado a Varallo el resultado parcial era 1-1.

Paradójicamente ese campeonato finalizó con otro enfrentamiento en la Fecha 34, la última del certamen, en el estadio que River tenían en la intersección de las calles Alvear y Tagle, en Palermo. El Xeneize, que ya se había consagrado campeón con antelación por el triunfo como local 4-2 ante Talleres de Remedios de Escalada, dio la vuelta olímpica antes de iniciarse el Superclásico. Ese 6 de enero, el elenco de la Ribera volvió a imponerse, esta vez en el campo de juego: fue 3-0 por los goles de Alberino, Mutis y Varallo.