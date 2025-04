El particular festejo de Francisco Cerúndolo en una exitosa jornada argentina en el Masters 1000 de Madrid

Francisco Cerúndolo sacó el pasaporte a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, un torneo que está siendo positivo para la legión argentina. Con una victoria por 6-3 y 6-4 ante el francés Harold Mayot tras una hora y media de acción, el mejor albiceleste en el ranking avanzó a la siguiente fase, pero lo más llamativo fue su reacción apenas se consumó su triunfo.

El actual 21° del mundo dejó sus cosas y se dirigió al centro del Court 6: golpeó su pecho, agitó su puño y marcó con sus índices la cancha. Movió sus palmas hacia abajo, señaló para afuera e hizo gestos.

“La verdad que bastante sólido durante todo el partido. En el segundo set quebré, me puse 2-1 y saque, tuve un par de errores y lo dejé entrar en partido a él. Pero a partir de ahí creo que también muy bien, bastante bien todo el partido”, reflexionó en la transmisión oficial del torneo.

Su duelo de tercera ronda será contra su compatriota Francisco Comesaña, quien dio uno de los golpes de la jornada al dejar afuera al francés Arthur Fils (7-6 y 6-4): “No me sorprendió porque sé la capacidad y lo bien que juega él, los partidos que ganado en Grand Slam. Este año viene jugando un gran tenis, obvio que es un resultado increíble por parte de él, más allá que vi que estuvo 5-1 abajo en el primer set. Pero sé el potencial que tiene y me pone muy contento por él porque tengo muy buena relación”.

Si bien no dio detalles de su singular celebración tras la victoria contra Mayot, Cerúndolo sí se refirió a los comentarios negativos que aparecen en redes sociales: “Trato de no leerlos, pero sé que la gente es muy dañina. Cuando te va bien todos te felicitan, te aplauden, te dicen mil cosas. Cuando perdés dos partidos o perdés algún partido que no deberías perder, jugaste mal, o hiciste algo malo en la cancha, te matan, te empiezan a criticar. Es parte de nuestra vida, del deportista, de bancarse lo bueno y el hate. Tampoco hay que leer muchas cosas porque es gente que le gusta hablar desde un sillón y no te conoce. Trato de evitarlos”.

El jugador de 26 años, que inició su camino en esta segunda ronda en Madrid, peleará por llegar a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid. Lo cierto es que acumula una gran temporada en lo que va del año con 22 victorias y 9 derrotas, que le permitieron ser finalista en el ATP 250 de Buenos Aires, semifinalista en Santiago de Chile y Múnich, además de hilvanar cuartos de final en los Masters 1000 de Miami e Indian Wells.

Más allá del mencionado triunfo de Comesaña, también hubo otra buena noticia para legión argentina y fue la gran presentación del otro Cerúndolo: Juan Manuel, que llegó al main draw desde la qualy, dio uno de los golpes del torneo para dejar afuera al canadiense Félix Auger-Aliassime y se topará en la tercera ronda con el ruso Daniil Médvedev.