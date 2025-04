Preocupación por el presente de Lewis Hamilton en Ferrari: “Está totalmente maltrecho e indefenso”

Lewis Hamilton no logra destacar en Ferrari (Reuters)

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, atraviesa un complicado inicio de temporada tras su impactante fichaje por Ferrari. A pesar de la expectativa generada alrededor de su llegada a la Scuderia y su victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de China, el rendimiento del británico ha sido inconsistente, alimentando las críticas y generando rumores sobre su posible retirada.

La falta de adaptación al monoplaza rojo ha sido evidente. Hamilton no ha logrado igualar ni superar regularmente a su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien continúa siendo la referencia en Ferrari. En el GP de Arabia Saudita, por ejemplo, el británico terminó en séptima posición, a más de medio minuto del monegasco, que logró subir al podio. Esta tendencia ha despertado comentarios de figuras relevantes del automovilismo, entre ellos, el ex piloto Ralf Schumacher.

“Simplemente, no puede con el coche”, afirmó Schumacher durante el podcast Backstage Pit Lane de Sky, describiendo a Hamilton como “totalmente maltrecho e indefenso”. El alemán no ocultó su preocupación por la situación del piloto: “Vemos a Lando Norris y hablamos mucho de él, pero con Lewis es casi peor. Su lenguaje corporal lo dice todo, parece desplomado”. Según Schumacher, esta falta de recursos y velocidad podría llevar al británico a replantearse su continuidad en la Fórmula 1, una opinión basada en su propia experiencia.

“Si sigue así, entonces no es divertido. En algún momento se levanta por la mañana y piensa: ‘Dios, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Ya no me divierto, no puedo hacerlo, y siento que estoy interponiéndome en el camino de mi equipo’”, reflexionó Schumacher. El alemán incluso sugirió que, si la situación no mejora de cara a las vacaciones de verano, Hamilton podría considerar despedirse del deporte. “Veo el peligro de que diga: ‘Cuidado, ya no quiero esto. Quiero vivir mi vida, tengo 40 años, soy muy rico, no voy a hacer más esto’”.

Ralf Schumacher habló de Lewis Hamilton (Reuters)

Aunque Ferrari no ha dado signos de alarma con apenas cinco Grandes Premios disputados, el equipo reconoce que el británico necesita comprender mejor el monoplaza para sumar puntos consistentemente junto a Leclerc. Aún así, el director del Cavallino Rampante, Fred Vasseur, defendió públicamente al británico ante los comentarios sobre su rendimiento: “No es algo dramático. Apenas llevamos cinco carreras. Sé que a algunos les encantaría ver mañana los titulares grandes que digan ‘Fred dijo esto’, pero todo eso es una completa basura. Al fin y al cabo, estamos en competición y se tienen altibajos".

“Cuando estamos en racha, no nos coronamos campeones del mundo; y en los momentos bajos, no caemos al abismo. Es simplemente competencia”, sentenció.

Sin embargo, el rendimiento hasta ahora se encuentra lejos de que la Scuderia pueda competir por los primeros puestos en el campeonato de constructores. Esto resulta especialmente frustrante para Hamilton, quien abandonó Mercedes con la esperanza de reeditar los éxitos de su pasado.

Hamilton, cuya última lucha por un título mundial fue en 2021 contra Max Verstappen, ha experimentado un descenso en sus resultados desde entonces. No fue hasta 2024, durante el GP de Silverstone, que logró su primera victoria en tres años. Ese triunfo pareció reavivar su motivación, pero la falta de consistencia posterior ha generado dudas sobre su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel.

A pesar de las dificultades actuales, Schumacher no descartó una remontada si Hamilton logra consolidar su confianza y encontrar un mejor equilibrio con el monoplaza. “La carrera al sprint en Shanghái al menos demuestra que aún tiene lo que necesita para rendir, siempre y cuando la pista y el coche se adapten a él”, señaló el alemán, aunque también advirtió que estas condiciones se han presentado en pocas ocasiones esta temporada.