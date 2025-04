Un ex piloto de F1 reveló cómo piensa Briatore y las chances que tiene Colapinto de desplazar a Doohan: “Es una persona sin apegos”

Flavio Briatore y Franco Colapinto. El italiano que está al frente de Alpine apostó por el argentino y lo llevó a su equipo tras la temporada debut en Williams (@briatoreflavio)

Las chances de ver nuevamente a Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 son cada vez más grandes. Tal como adelantó Infobae, el piloto de reserva de Alpine está listo para subirse al monoplaza A525 y demostrar sus habilidades, pero antes se deberá resolver el destino de su compañero y, por ahora titular, Jack Doohan.

Es sabido que los resultados del piloto australiano en la presente temporada de la F1 no han sido los esperados y su crédito parece estar agotándose. El asesor ejecutivo de la escudería francesa, Flavio Briatore es quien tomó la decisión de contratar a Colapinto tras su destacado paso por Williams y será quien tenga la última palabra ante un posible cambio. En ese contexto, el ex corredor de Benetton (escudería que estaba a cargo del italiano), Johnny Herbert, dio una opinión muy valiosa.

“Briatore es una persona sin apegos y siempre que sea posible, pondrá a los mejores pilotos en el coche”, expresó el británico de 60 años acerca de la personalidad del directivo italiano. En declaraciones que recogió el sitio MotorSport, Herbert también aclaró: “Colapinto tuvo un par de incidentes hacia el final de la temporada pasada, con choques que podría haber evitado. Pero Flavio (Briatore) estaba muy entusiasmado con él y definitivamente cree que puede hacer el trabajo cuando se suba al Alpine”.

Las declaraciones de Herbert no pasaron inadvertidas en el mundo del automovilismo, ya que el británico, quien fuera comisario de carreras de la FIA, conoce bien de cerca a Briatore. En 1995 fue compañero del alemán Michael Schumacher en Benetton, cuando Flavio era el director del equipo. El destino quiso que el piloto inglés no continuara en la escudería que había ganado el campeonato de constructores y debió firmar con Sauber en la siguiente temporada.

Johnny Herbert ve con buenos ojos un pronto debut de Franco Colapinto con Alpine en la F1 (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images)

No es la primera vez que Herbert pone el ojo en el desempeño de Doohan y que advierte que el australiano de 22 años está próximo a dejarle su lugar a Colapinto. A finales de enero de este año, el reconocido piloto dijo: "Tiene una enorme presión sobre sus hombros porque Franco Colapinto estará allí, en el fondo del garage. Estará allí en la televisión con él, por encima del hombro de Briatore y donde sea que esté. Y ahí es donde todos esos pequeños elementos de duda comienzan a entrar en juego. Y la duda es algo que definitivamente no quieres”.

“Doohan no ha tenido la ventana que necesitaba para rendir y demostrar su habilidad adecuadamente, para obtener una velocidad constante en el coche. Actualmente, la presión sobre sí mismo parece ser excesiva y los errores están perjudicando su carrera”, resumió Herbert acerca de la temporada que lleva recorrida el australiano y compañero del francés Pierre Gasly.

Hasta el momento, el oceánico no ha sumado puntos y su mejor actuación fue en el Gran Premio de Baréin, con un 14° puesto. Además le generó un gasto estimado en 1,7 millones de dólares a Alpine por su accidente en la segunda práctica en Japón. De sus seis clasificaciones (contando su debut en Abu Dhabi 2024), solo pasó a la Q2 en dos oportunidades. En carrera no tiene un buen ritmo y el pasado domingo, tras la competencia en Arabia Saudita, reconoció que tuvo ”uno de los días más difíciles”. El sábado admitió que “esto no es Fórmula 2 u otra categoría Junior”.

Tal como informó este medio, la paciencia se le acabó a Briatore, quien otra vez supo esperar y ahora buscaría que llegue la hora señalada para Colapinto. Si bien algunas versiones indicaron la posibilidad de que esa chance llegaría en la próxima fecha en Miami (04/05), ahora la posibilidad sería en un circuito muy conocido por Franco y que le trae buenos recuerdos: el Autódromo Dino y Enzo Ferrari de Imola, en Italia, que el 18 de mayo volverá a ser sede del Gran Premio de la Emilia Romaña.