Alexis Mac Allister mostró el singular autógrafo del Dibu Martínez en la camiseta que usó en la final del Mundial

El arquero realizó un dibujo alusivo a su intervención para obtener la Copa del Mundo en Qatar 2022

Alexis Mac Allister mostró uno de sus tesoros más valiosos en su residencia de Liverpool, donde recibió a los hermanos Esteban y Gastón Edul para una entrevista. En uno de los fragmentos de la nota, el mediocampista pampeano exhibió la camiseta con la que la selección argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, llena de firmas de sus compañeros, en la que resaltó el particular autógrafo del Dibu Martínez.

Mientras Mac Allister mostraba la camiseta albiceleste con la número 20 repleta de firmas, Esteban Edul notó algo extraño en una de las rúbricas, que le llamó la atención y se lo hizo notar al entrevistado. “¿El Dibu te metió la atajada con el pie?“, le preguntó. “El Dibu siempre le tiene que dar su toque, ¿viste? A él siempre le gusta aparecer y es show...“, respondió entre risas Alexis.

La particularidad de la firma en la camiseta es que el dibujo elegido por el arquero fue su magnífica intervención en el último minuto del alargue que evitó el gol del francés Randall Kolo Muani al estirar su pierna izquierda. Con esa salvada, la final terminó igualada 3-3 y luego, los dirigidos por Lionel Scaloni levantaron la copa del mundo en la definición por penales.

La entrevista se dio en el marco de una serie de notas grabadas en Europa por los hermanos Edul. Los periodistas que siguen habitualmente la actualidad de la Selección estuvieron en la casa de Alexis Mac Allister y en sus redes sociales personales compartieron el fragmento del video como adelanto y algunas fotos con el futbolista que luce la 10 en el Liverpool

Gastón Edul junto a su hermano Esteban y Alexis Mac Allister (Instagram)

Los Edul, como se llama el ciclo de entrevistas, publicaron tres episodios en los cuales visitaron la ciudad de Roma para dialogar con Paulo Dybala, Matías Soulé y Leandro Paredes y en el restante estuvieron con Cristian Cuti Romero en Londres. Próximamente saldrá la charla con Alexis Mac Allister. En otro de los anticipos, el oriundo de Santa Rosa explicó cómo maneja internamente los rumores acerca de una posible transferencia al Real Madrid.

“Lo manejo con mucha tranquilidad porque lo que importa es lo que pasa hoy, el presente, porque por más que un club me quiera si yo juego mal va a llegar un momento en que ese club no me va a querer más. También se hablan muchas cosas que no son reales. Entonces lo llevo con mucha tranquilidad y trato de vivir el día a día cada vez que entro a una cancha de fútbol y dar lo mejor de mí. Hoy estoy en un club como Liverpool donde estoy bien y no tengo ninguna necesidad ni nada por el estilo. Respeto mucho al club y no me gusta hablar sobre otras situaciones porque lo considero una muestra de respeto", aclaró.

En otra de las preguntas, Mac Allister agregó que la gente lo trata muy bien en la ciudad, pese a que su vivienda está alejada del centro de Liverpool. “En la zona en la que me manejo las personas por ahí no son tan pasionales. Te reconocen, te saludan, pero con mucho respeto. Por lo que tengo entendido en la ciudad la gente es más pasional. Nos llevamos muy bien, como dije antes, el club es como una familia. Lo dice la frase ‘tú nunca caminarás solo’, cuando suena ese himno es de lo más importante antes del partido y se respeta. Hasta que no termina no empieza el partido", expresó.