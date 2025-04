El día que un campeón del mundo con la Selección recibió la Confirmación del Papa Francisco: “Le di un poco de suerte”

La muerte del Papa Francisco a los 88 años finalizó un papado de más de una década y dejó una profunda huella desde su llegada al Vaticano en marzo de 2013. El exarzobispo de Buenos Aires se lleva con él muchas historias, algunas de ellas vinculadas al fútbol, como el día que visitó la Ciudad Deportiva de San Lorenzo para darle el sacramento de la Confirmación a un futuro campeón del mundo con la selección argentina, Ángel Correa.

En 2009, cuatro años antes de su estreno con el Ciclón, Correa brillaba en las Inferiores de la entidad de Boedo y se abría paso como una de las joyas del futuro en el fútbol local. Él fue uno de los elegidos por Jorge Mario Bergoglio para realizar el rito que ofrece “plenitud de la gracia bautismal”, como la Santa Sede aclara en su página oficial. Y agrega que a los bautizados “el sacramento de la Confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras”.

Bergoglio, confeso hincha azulgrana, se acercó a la pensión de la institución y llevó a cabo la Confirmación. Otro de los que participó fue Gonzalo Ramírez, quien jugó un puñado de partidos en la Primera, se estrenó de la mano de Omar Asad, pasó por diferentes clubes del Ascenso y, actualmente, el volante ofensivo juega en Dragón, de la máxima categoría de El Salvador. Momentos después de la ceremonia, Angelito dejó sus sensaciones en diálogo con Canal Trece: “Ojalá me ilumine. Deseo que me ayude a mí, a mi familia y a San Lorenzo”.

Ángel Correa, uno de los que recibió la Confirmación de Jorge Bergoglio

Más adelante, Correa jugó 64 partidos en la Primera de San Lorenzo y fue parte de la histórica obtención de la Copa Libertadores en un plantel dirigido por Edgardo Patón Bauza y con figuras de la talla de Leandro Romagnoli y Sebastián Torrico. Con el paso de los años, relató más detalles de esa unión con el, sin saberlo, próximo Sumo Pontífice: “Yo tenía 14 años, vivía en la pensión, estaba encerrado ahí todo el día, y vinieron a preguntarme a mí y a los demás chicos si queríamos confirmarnos, y aproveché la posibilidad. Al tiempo me enteré de que el tipo que me había confirmado era el Papa; no lo podía creer. Parece que le di un poquito de suerte, ¿no?”.

“Él me hizo la confirmación en una capilla, en una iglesia pequeña que inauguraron en San Lorenzo y fue él a hacerlo. Tuve la suerte de tomar la comunión y la confirmación con él. La verdad que al tiempo le nombraron Papa y fue una alegría enorme para todos”, agregó.

Ese vínculo entre Correa y Bergoglio tuvo una continuidad a partir de lo que le ocurrió al delantero antes de disputar las semifinales y la final de la Libertadores. Su venta al Atlético de Madrid motivó la habitual revisión médica en cada traspaso. Esos estudios detectaron un quiste en un ventrículo. La afección cardíaca obligó a una operación en Nueva York y luego de seis meses pudo volver a pisar una cancha de fútbol. En su peor momento, Francisco, ya en su rol de Papa, se acordó de él: lo invitó en 2015 a una audiencia privada en el Vaticano para expresarle su reconocimiento por su historia de superación. “Soy muy creyente y le fui a agradecer a la Virgen porque sigo con vida. Ya di las gracias en San Nicolás, ahora me toca hacerlo en el Vaticano”, manifestó el atacante.

A pesar de su problema de salud, la Confirmación a Ángel Correa le auguró un camino lleno de éxitos y sorpresas. A nivel selección, levantó el Sudamericano Sub 20 de 2015 y estuvo muy cerca de ausentarse del Mundial 2022, pero fue convocado de urgencia por la lesión de Nicolás González. Además, se quedó con la Copa América 2021 y la Finalissima de 2022 contra Italia. Esto se suma a los tres títulos ganados hasta ahora con el Atlético de Madrid (Europa League 2017/18, Supercopa de Europa 2018 y Liga 2020/21).

El Papa Francisco falleció este lunes a los 88 años