Alerta en Boca: una de sus figuras sufrió una molestia física y su presencia en el Superclásico ante River está duda

La semana previa al Superclásico comenzó con una preocupación para Boca Juniors: Milton Delgado, una de las piezas claves del mediocampo, terminó con una molestia muscular en el triunfo ante Estudiantes de La Plata y será evaluado en los próximos días. El juvenil de 19 años es una de las revelaciones del ciclo de Fernando Gago y su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico.

Delgado, quien salió reemplazado a los 39 minutos del segundo tiempo frente al Pincha, sufrió una sobrecarga en el gemelo y este lunes no se entrenó a la par del grupo. Aunque desde el club no hablan aún de una lesión confirmada, se reconoce que su condición física será determinante para definir el equipo que enfrentará a River Plate el próximo fin de semana en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

El mediocampista, surgido de las divisiones inferiores del club y con reciente participación en la selección argentina Sub 20, se ganó un lugar en el once titular desde principios de año. Desde su aparición frente a Aldosivi, en la antesala del duelo ante Alianza Lima por Copa Libertadores, no volvió a salir del equipo y solo fue reemplazado en el entretiempo ante Newell’s en Rosario y en los últimos minutos ante Estudiantes. En 2025 ya suma 26 partidos con la camiseta de Boca, nueve de ellos como titular en el actual certamen local.

Milton Delgado se acerca para saludar a Miguel Merentiel, quien anotó un gol ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina (Fotobaires)

La baja eventual de Milton Delgado representaría un contratiempo importante para Fernando Gago, que ya cuenta con otras ausencias en la zona media. Williams Alarcón está descartado desde marzo por una lesión en la rodilla y Ander Herrera, con una molestia muscular, continúa en recuperación y su presencia tampoco está garantizada. En tanto, el juvenil Camilo Rey Domenech, también de 19 años, se recuperó del neumomediastino y por su falta de continuidad podría integrar el banco de suplentes. En ese escenario, Ignacio Miramón asoma como el reemplazo natural, aunque su último partido como titular fue en febrero ante Banfield y viene de jugar los últimos minutos ante Estudiantes el sábado pasado.

“Milton viene teniendo un crecimiento muy grande, no sólo en lo futbolístico sino también en lo personal. Compite en todos los partidos y se gana el lugar en cada entrenamiento”, declaró el entrenador Gago en conferencia de prensa la semana pasada. Su valoración del jugador es un reflejo de su importancia táctica: Delgado no sólo cumple funciones de recuperación, sino que también aporta criterio en la salida y presión en la zona central.

En el cuerpo técnico hay cautela. Si bien desde el entorno del jugador aseguran que se trata de una molestia leve, el entrenamiento de este martes será clave para determinar su disponibilidad. A cinco días del Superclásico, el diagnóstico será determinante para el armado del equipo. Por ahora, la evolución de Milton Delgado es el principal foco en la preparación de Boca para un partido que puede marcar el rumbo de la temporada.