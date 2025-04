El mensaje de Javier Milei para despedir a Hugo Gatti: “Adiós colega”

El mensaje del Presidente tras la muerte de Hugo Gatti

“ADIÓS COLEGA (si se me lo permite)”, fue el mensaje escrito por el presidente Javier Milei junto a una foto icónica de Hugo Orlando Gatti, quien falleció este domingo a los 80 años. El posteo a modo de homenaje dado a conocer por el mandatario hace referencia a su propio pasado como futbolista, ya que, debe recordarse que, al igual que el ídolo de Boca, Milei se desempeñaba como arquero en su juventud.

En algunas entrevistas, opinando de fútbol, Milei se había mostrado crítico del estilo de Gatti, expresando su preferencia por el Pato Ubaldo Matildo Fillol, otra leyenda del fútbol argentino. Gatti y Fillol fueron contemporáneos y mantuvieron una rivalidad a lo largo de muchos años, cada uno con su estilo y características. Esta situación no fue impedimento para que el Presidente transmita un mensaje de condolencias por la partida del ídolo boquense.

Desde chico, mucho antes de ser economista, Milei soñaba con ser futbolista y supo destacarse como arquero en las Inferiores de Chacarita Juniors. Además de defender los colores del Funebrero, el ahora jefe de Estado también lució el buzo de San Lorenzo de Almagro.

La llegada de Milei al club de San Martín fue gracias a Armando Cacho Alejos, quien lo introdujo en el equipo a una temprana edad. Testimonios de ex compañeros, como los casos de Gabriel Bonomi y Eduardo Perico Pérez, lo describieron como “un arquero valiente, dispuesto a sacrificarse por el equipo”.

Javier Milei como arquero y en la actualidad

Una de las etapas más memorables para Milei fue en la Categoría 70 de Chacarita, con la que lograron éxitos continuos frente a rivales fuertes, como River Plate y Vélez Sarsfield. La camaradería y los lazos fuera de la cancha también fueron parte fundamental de su experiencia en el club de San Martín. Sus amigos de esa época recuerdan a sus familiares como “personas de buen corazón, comprometidas con el equipo y siempre dispuestas a colaborar”.

Pero su etapa como futbolista no se redujo a su paso por el Funebrero, sino que también defendió el arco de San Lorenzo de Almagro, siendo integrante de “La 70″, una categoría juvenil que competía en torneos paralelos a los de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A comienzos de 1986, el golero llegó al Ciclón con 15 años, se probó y quedó. “No hubo un arquero volador como él. Volaba y gritaba”, aseguraron varios ex compañeros que lo vieron atajar en la Ciudad Deportiva, donde se entrenaban (y entrenan) las inferiores azulgranas. Incluso por su estilo audaz y su fuerte personalidad, se ganó el mismo apodo que acompañó a Gatti en su larga carrera: “El Loco”. Finalmente, en Boedo decidieron no darle continuidad a Milei, porque el equipo titular estaba integrado por juveniles que llevaban años en el club.

Gatti murió este domingo a los 80 años

A pesar de su talento en el fútbol, Milei tuvo que tomar una decisión entre seguir esa pasión o dedicarse a los estudios. Optó por lo segundo y se alejó del deporte para enfocarse en su formación académica en Economía en la Universidad de Belgrano.

El mensaje de Mauricio Macri a Gatti

El ex presidente de la nación Mauricio Macri despidió en sus redes sociales al ex arquero, con un mensaje que publicó en sus redes sociales. "Chau, querido Hugo. Un adelantado a tu época. Te disfruté infinitamente como hincha de Boca, y también fue maravilloso haber compartido nuestros encuentros personales a lo largo de la vida“, escribió en su cuenta de X.

El mensaje de Mauricio Macri para despedir a "El Loco" Gatti

Macri, quien supo ser presidente de Boca durante desde 1995 hasta el 2007, una de las épocas más doradas en la historia del Xeneize, también señaló: "Habíamos quedado en ir a comer juntos, pero te internaron antes de que pudiéramos hacerlo. Así que esa comida pendiente la dejaremos para el lugar donde nos reencontremos“.

"Mi cariño, mi amistad y todo mi reconocimiento al gran Hugo Gatti“, concluyó el mensaje.

La muerte de Gatti

Gatti estaba internado hace más de dos meses en el Hospital Pirovano de la ciudad de Buenos Aires. Allí permanecía en terapia intensiva, con un estado de salud muy delicado y que se agravó en los últimos días.

“El Loco” se encontraba en coma farmacológico y fue diagnosticado con neumonía, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. La hospitalización comenzó tras una fractura de cadera que derivó en una infección intrahospitalaria y un posterior agravamiento de su cuadro clínico. Finalmente, este domingo murió. La leyenda del fútbol argentino tenía 80 años.