Jack Doohan habló sobre su frustrante clasificación en el GP de Arabia Saudita e hizo una fuerte confesión

Jack Doohan volvió a tener una decepcionante actuación en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita, la quinta cita del calendario en la Fórmula 1. El piloto australiano había tenido un muy mal inicio de actividad el viernes, cuando quedó lejos de los rendimientos de su compañero Pierre Gasly, y eso limó su confianza, según confesó luego de la qualy.

El circuito de Yeda le jugó una mala pasada al piloto de Alpine en medio de los rumores que sobrevuelan su futuro, con la figura de Franco Colapinto en el horizonte. Este domingo largará 17° en la carrera que se iniciará a partir de las 14 (hora argentina).

En declaraciones a la transmisión oficial de la F1, analizó cómo llegaron a la sesión: “Estábamos muy atrás ayer, yo estaba muy lejos. Hemos sido capaces de hacer algunos buenos pasos hacia adelante durante la noche y se sintió al instante, pero he perdido dos sesiones para evolucionar el coche, y también a mí mismo esencialmente. Es un poco desafortunado. Cada vuelta es crucial. Y para nosotros, sólo estar empezando hoy, lo hizo mucho más difícil para nosotros mismos”.

El conductor australiano de 22 años se quedó afuera en el primero de los tres filtros que fijan la parrilla de salida después de estampar el cronómetro entre los cinco últimos de una lista. Quedó a 961 milésimas de Max Verstappen, quien lideró la Q1, a 168 milésimas de Isack Hadjar (Racing Bulls, último que pasó a Q2) y estuvo tres décimas más lento que su compañero, Pierre Gasly.

De todos modos, se mostró esperanzado con hacer una buena labor a lo largo de las 50 vueltas en el circuito: “Ese es el plan. El ritmo de carrera no debería ser tan malo, no era demasiado malo en Bahrein. Creo que incluso aquí, podría ser un poco mejor. Sabemos que podemos adelantar aquí con bastante facilidad. Es uno de los mejores lugares. Así que nuestro objetivo seguro será seguir adelante”.

Es la tercera vez en el año y la cuarta en seis eventos en los que Doohan no puede pasar la Q1, luego del 17° lugar en Abu Dhabi 2024, 18° en China 2025 y 19ª colocación en Japón 2025. Al inicio de este año en Australia, se clasificó en el 14° escalón, pero terminó abandonando en los primeros segundos de carrera tras un choque. Su mejor clasificación fue el fin de semana pasado en Bahréin (11°). Había realizado una carrera positiva e incluso parecía luchar por los puntos, pero no supo manejar el rendimiento de sus neumáticos y cerró el domingo en el 14° puesto.

“Pudimos mejorar muchas cosas y volver a estar contentos esta mañana (por la FP3), pero es una pena haber perdido las dos sesiones de ayer para poder evolucionar de verdad. Creo que ayer me quedé a ocho décimas de segundo y no tenía nada de confianza, y pude recuperarla un poco, pero me he perdido dos sesiones y estoy teniendo que ponerme al día con el tiempo perdido constantemente”, fue la fuerte confesión que realizó luego, según reprodujo Motorsport. Tanto en la práctica 1 como en la 2 quedó casi a un segundo del ritmo de Gasly.

“Siendo sincero, creo que en la segunda vuelta no ha ido tan mal. Principalmente, creo que también en la primera salida, en la segunda vuelta pudimos estar ahí. En mi caso, ha sido así, sobre todo dejando de lado las sensaciones con el coche, ha sido sacar el máximo partido a la primera vuelta. Definitivamente me he sentido mucho más cómodo con neumáticos usados ​​que con neumáticos nuevos este fin de semana“, explicó sobre su rendimiento en la clasificación.

*Los gestos de frustración de Jack Doohan tras la Q1

“Logramos centrarnos y llegar a una posición decente hoy, pero ya no se trata de Fórmula 2 ni de categorías júnior. Tenemos que luchar. Cada sesión, cada vuelta es crucial, y no puedes esperar ganar décimas y recuperar el terreno perdido tan fácilmente”, reconoció, haciéndose cargo de un rendimiento que por ahora no cumple con las expectativas.

Los otros pilotos que siguieron el mismo paso que Jack Doohan en la Q1 en suelo saudí fueron Lance Stroll (Aston Martin - 16°), Nico Hulkenberg (Sauber - 18°), Esteban Ocon (Haas - 19°) y Gabriel Bortoleto (Sauber - 20°).

El índice de mejora fue nulo en este fin de semana para el oceánico, que finalizó en la 16°, 17° y 15° posición en los tres ensayos libres, respectivamente. Antes de la última práctica de este sábado, había remarcado su preocupación por el nivel mostrado: “No ha sido el viernes más fácil para nosotros, pero hemos aprendido mucho de las dos sesiones. Es un circuito de alta velocidad y hay que tomar confianza para ser capaz de empujar el coche”.

Lo cierto es que su rendimiento en la clasificación dejó más signos alarmantes, porque le anularon varios giros por incumplir los límites de diferentes curvas en el primer sector del trazado callejero. Debido a esto, se le complicó señalar un tiempo de referencia durante los 18 minutos de la Q1 de Arabia Saudita. Sin embargo, Doohan aceptó sentirse avergonzado por la “reprimenda” que le dieron los comisarios tras la FP3 luego de haber pisado dos veces la línea de boxes.

Más allá de estos detalles, Alpine eligió dar un mensaje optimista en su perfil oficial de cara al domingo: “Lamentablemente, ese es el final de la clasificación de Jack: perdió por un pequeño margen. Volvemos mañana”. Poco después, postearon: “Hoy no es un día fácil para Jack Doohan. Es hora de mirar hacia adelante, con muchas oportunidades en la carrera de mañana”.

*El resumen de la clasificación

Mientras tanto, Gasly amplió la diferencia con su compañero de equipo tras sellar el pase a Q3 que le permitió obtener la 9° ubicación. Luego de su buen día, el galo manifestó en charla con ESPN: “El equipo hizo un gran trabajo. Estoy en un buen momento, esperemos poder pelear mañana por buenas posiciones”. A continuación, contó cuál es su objetivo en Arabia Saudita: “Sumar puntos. Tenemos un ritmo, que fue bueno en Bahréin. Viendo el ritmo de Carlos (Sainz, Williams, 6°) creo que podemos estar en la lucha”.

El francés de 29 años transita un excelente momento después de mejorar su producción de manera drástica durante el GP de Bahréin, donde pasó de andar en los últimos casilleros a salir en el cuarto lugar de la Qualy. Finalizó séptimo en la carrera para darle los primeros puntos a Alpine en 2025.

Esa mejora coincidió con el trabajo de Gasly en boxes y de Franco Colapinto, a la distancia, en el simulador instalado en la fábrica de Enstone. Así lo hizo notar el jefe de la escudería, Oliver Oakes, en un comunicado sin nombrar al argentino: “Como equipo, podemos estar satisfechos de irnos de Bahréin con nuestros primeros puntos de la temporada. Es bueno romper la mala racha y resalta los esfuerzos realizados en Enstone y Viry-Chatillon (donde se fabrican los motores Renault)”.

DÍA Y HORARIO DEL GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA DE FÓRMULA 1

Domingo 20 de abril

Carrera principal a 50 vueltas: 14.00 (Argentina) / 20.00 (Arabia Saudita)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos)