La preocupación de Jack Doohan tras un mal arranque en el GP de Arabia Saudita y la reacción de Briatore que se hizo viral

Comenzó la actividad del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1 con las primeras dos prácticas libres en el día viernes. Pierre Gasly volvió a demostrar un notable nivel en su Alpine y registró el mejor tiempo en la FP1, mientras que la FP2 quedó en manos del McLaren de Lando Norris. Por su parte, Jack Doohan tuvo problemas para dominar el monoplaza A525 de la escudería francesa y estuvo por detrás de su compañero en ambas sesiones.

De hecho, el australiano quedó bastante lejos de los tiempos del piloto de 29 años. Gasly terminó en lo más alto de los primeros entrenamientos con una vuelta de 1:29.239, donde le sacó una diferencia de 0.944 al rookie que se ubicó 16°. En cambio, en la segunda tanda finalizó octavo con un registro más veloz de 1:29.106 y superó a Doohan por 0.806, quien quedó relegado al puesto 17° tras cronometrar su mejor giro en 1:29.912.

“No ha sido el viernes más fácil para nosotros, pero hemos aprendido mucho de las dos sesiones. Es un circuito de alta velocidad y hay que tomar confianza para ser capaz de empujar el coche”, comentó el australiano una vez que terminó la actividad en pista en el día viernes, según difundió el equipo en un comunicado de prensa. Esto quedó en evidencia en la primera sesión, donde Doohan sufrió las altas temperaturas en Yeda y cometió pequeños errores como salidas de pista, aunque ninguna de ellas fue de gravedad.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales hicieron hincapié en una secuencia que logró captar la transmisión oficial de la F1 en la que mostraron a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y hombre clave en la llegada de Franco Colapinto al equipo. El directivo italiano, bajo la atenta mirada del corredor reserva Paul Aron, realizó un leve movimiento de cabeza en señal negativa segundos después de mostrar en cámara un giro en el que Doohan quedó a más de 0.851 segundos del mejor registro (en ese momento del Mercedes de George Russell) y a más de 0.200 de Gasly. La escena rápidamente se hizo viral con distintas interpretaciones de los fanáticos de la Máxima que conjeturan ante cada gesto.

"No ha sido el viernes más fácil para nosotros", aceptó Doohan (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

“Por mi parte, me he sentido bastante cómodo con el neumático medio. Aún no hemos encajado con el compuesto blando, así que tenemos que entender algunas cosas”, siguió con su análisis, en un problema que Alpine también sufrió en el día viernes del GP de Bahréin.

A esto, agregó: “Estoy seguro de que nos pondremos al día de cara a la sesión de clasificación y esperamos maximizar el potencial del paquete. Los Libres 3 volverán a ser calurosos, como los Libres 1 de hoy. Haremos todo lo posible para pulir esos detalles y estar en condiciones de situarnos entre los 10 primeros y en la lucha por la clasificación”. El tercer entrenamiento será este sábado (desde las 10.30) de Argentina y más tarde, a partir de las 14, se realizará la qualy.

Gasly lideró los tiempos en la FP1 de Arabia Saudita (Foto: @F1)

Por su parte, Gasly se mostró mucho más conforme que su compañero y, a pesar de que aseguró que deben seguir progresando, se mostró optimista de cara a las próximas sesiones. “En general, estoy satisfecho con los entrenamientos del viernes. He tenido muy buenas sensaciones con el coche en los Libres 1 y siempre está bien estar en lo más alto de una sesión, aunque sólo sean los entrenamientos. He tenido la sensación de que el coche era lo suficientemente bueno como para tirar desde el principio, lo cual es una buena señal en un circuito de alta velocidad como éste”, argumentó.

“A veces ha sido complicado, y en los Libres 2 hemos tenido más problemas con el agarre general. Sabemos que esta sesión es más representativa de lo que experimentaremos en la sesión de clasificación de mañana, así que sin duda nos da algunas cosas que entender y mejorar de cara a la carrera de mañana. Vamos a ir sesión a sesión; todo está muy apretado, como siempre, con sólo una décima o dos de diferencia entre varios coches. Sin embargo, no estamos demasiado lejos, hay margen de mejora y sólo tenemos que dar en el clavo mañana”, completó Gasly, teniendo en cuenta que la FP2 se llevó a cabo al mismo horario en el que se realizará la clasificación del sábado.

Vale recordar que el corredor francés terminó en el séptimo lugar en el Gran Premio de Bahréin y sumó los primeros seis puntos en la temporada de Alpine. De esta manera, la escudería gala buscará seguir en línea ascendente en la carrera en el circuito callejero de Yeda, el cual dará inicio a las 14:00 horas del día domingo.

Hay que tener en cuenta que Franco Colapinto, el otro corredor de reserva de la escudería, se quedó en la sede del equipo en Enstone para continuar con sus tareas en el simulador con el fin de colaborar en la puesta a punto del coche de cara a este Gran Premio de Arabia Saudita.