Paulo Dybala reveló el vínculo que lo une con Boca: los guiños que enloquecieron a los fanáticos

Paulo Dybala reveló su vínculo con Boca

No es la primera vez que Paulo Dybala se haya animado a coquetear con una posible llegada a Boca Juniors en el futuro. La estrella con pasado en la Juventus jamás ocultó el sentimiento que tiene hacia el Xeneize; pero en las últimas horas su revelación fue mucho más explícita que los guiños que había interpretado en el pasado. “Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha", comenzó la figura surgida de Instituto en diálogo con Los Edul.

En la conversación que se viralizó en las redes sociales, el atacante de la Roma dio detalles de lo que podría suceder el día de mañana en relación a su carrera profesional. “Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar. Soy consciente del cariño del hincha de Boca porque lo veo en las redes, hay fotos mías de cuando era chiquito y también está lo que dijo Paredes. Es lindo porque nunca jugué en La Bombonera", sorprendió La Joya. Y confirmó que estará presente en Estados Unidos apoyando al conjunto de Fernando Gago, cuando afronte su compromiso internacional en el Mundial de Clubes. “Paredes me invitó a ver Boca - Benfica”, concluyó con una sonrisa esperanzadora.

En el último mercado de pases, el Consejo de Boca intentó repatriar al volante de La Scaloneta que es compañero de Dybala en La Loba. Incluso el ex PSG dijo que si volvía al club de sus amores, lo haría junto a Paulo.

Hace unos meses, ambos futbolistas generaron expectativas entre los hinchas de Boca Juniors cuando estuvieron en una transmisión en vivo con el streamer Coker, donde realizaron gestos que fueron interpretados como guiños hacia el Xeneize. Es que Dybala apareció cebando mate con un termo que llevaba el escudo azul y oro, mientras que Paredes hizo señales sutiles que despertaron especulaciones sobre un posible regreso al club. Ambos son confesos hinchas del elenco de la ribera y los fanáticos esperan con ansias la posibilidad de que puedan cumplir el deseo de verlos con la camiseta azul y oro este año.

El tema de conversación en el último mercado de pases de Boca fue sobre el posible regreso de Paredes. Pese a que se frustró, porque decidió renovar con la Roma, en el medio se llegó a rumorear que podría convencer a la Joya de retornar juntos al país. Si bien no hubo charlas formales, Oriana Sabatini se hizo eco de estas versiones y emitió su opinión al respecto, en su visita al canal de streaming Bondi Live.

Alentada por Dalma Maradona, reconocida fanática del club de la ribera y que sueña con ver al cordobés vistiendo la azul y oro, la actriz y cantante reconoció: “Si esto pasa voy a tener problemas muy grandes. A mi papá no le da para nada igual, es muy serio el tema“. De todos modos, volvió a referirse al tema y aclaró que es lo que haría ella en caso de que la transferencia se vuelva una realidad, ante la repregunta de otra de las interlocutoras en la que afirmó que fue el sueño del padre del futbolista que su hijo se ponga la camiseta de Boca. “Si obvio, es por eso que yo estoy en el medio atajando a cada uno. Lo que tenga que pasar va a pasar. Yo voy a bancar”, afirmó. Vale recordar que el contrato del atacante cordobés con el club de la capital italiana tiene vigencia hasta junio de 2026. Pero la ilusión en los alrededores de La Bombonera sigue intacta.