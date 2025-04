Las bromas de Messi con el peluquero de la selección argentina en plena sesión de corte: “No te rías”

Dany Ale es, desde hace un tiempo, el peluquero oficial de la selección argentina. De hecho, fue el encargado de cuidar de la cabellera de los jugadores durante la consagración en Qatar 2022. Es por eso que ha forjado un vínculo con los integrantes de La Scaloneta y a menudo muestra los cortes que les realiza en sus redes sociales. Esta vez, el que pasó por sus tijeras fue Lionel Messi, y se pudo observar al capitán argentino bromear con el cambio de look que le realizó.

El astro rosarino decidió comenzar esta temporada con un estilo más parecido al de sus inicios como futbolista, aunque con barba. El pelo largo a los costados causó furor entre los fanáticos a principio de año y rápidamente marcó una tendencia.

“Cuando se ríe es porque dice que me quedó bien, lo está pensando ¿o no?”, bromeó Messi. “Sí, la verdad que sí”, respondió el barbero entre risas, en la publicación que fue acompañada con un mensaje que en su cuerpo indicó: “¡Gracias por estos momentos Leo!”.

Una semana antes, Ale había mostrado otro fragmento de la sesión de peluquería a la que se sometió el capitán y figura estelar del Inter Miami. En ella, se observa cómo el barbero le mueve la cabeza de lado a lado para que Leo aprecie el corte, y ante la sonrisa burlona de Messi, le solicitó: “No te rías”; todo, bajo un ambiente de complicidad entre ambos.

En febrero de este año, el peluquero ya había mostrado un pequeño adelanto del cambio de look de la Pulga, por lo que estas nuevas imágenes son producto del trabajo realizado a principio de la temporada.

Daniel Alejandro Albornoz tiene en su cuenta de Instagram más de 900 mil seguidores y es desde hace un tiempo el barbero del seleccionado argentino y fue el encargado, junto a su colega Ernesto Fontanet, de mantener la prolijidad en las cabelleras de los jugadores durante la Copa del Mundo.

En sus publicaciones, el barbero muestra su trabajo con los diferentes futbolistas a los que les perfecciona el look. Hace poco reveló los cortes que les realizó a otras estrellas de la Albiceleste como Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, entre otros.

El estilo y la prolijidad son temas en los que los futbolistas de la Selección suelen prestarle especial atención. Hace poco, Rodrigo De Paul, en diálogo con Infobae, reveló que Messi le dio un consejo estético de cara la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

“Yo siempre iba a la pieza del Enano (Messi), que tomábamos los mates a la mañana, y me decía ‘no, mirá cómo tenés el pelo, que se te infla, que no sé qué‘. Y me lo metió en la cabeza. ‘Que córtatelo, que pelado te queda bien’. Y el día de la final me lo pelé y después me arrepentí. Decía ‘la concha de tu hermana Enano’. Y bueno, ahora voy otra vez en la búsqueda de dejarlo un poco largo para cambiar, ¿viste? Me aburro sino. Me tiño, hago otras cosas”, narró de Paul.