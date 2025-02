El nuevo cambio de look de Messi tras el inicio de temporada con el Inter Miami

(Fuente)

Lionel Messi continúa deleitando al mundo con su fútbol. El astro argentino viene de otorgarle el triunfo al Inter Miami ante el Sporting Kansas City, por el cotejo de ida de la Primera Ronda de la Concachampions, y fue clave en el debut de Las Garzas en la nueva temporada de la Major League Soccer frente al New York City, que terminó 2 a 2. Sin embargo, esta vez no se convirtió en noticia por su actuación dentro de la cancha: el capitán argentino cambia de look.

El barbero de la selección argentina, Dany Ale, mostró en redes sociales el cambio de imagen al que se sometió el rosarino campeón del mundo. El posteo, que incluyó dos fotos de Messi junto al estilista, indicó: “Muy pronto”, en alusión al proceso del corte de cabello y barba. En la imagen, se lo vio con el cabello todavía largo, aunque peinado diferente. Y con la barba más corta y prolija. ¿Habrá más modificaciones cuando revele su obra final?

Este look del cabello más parecido a sus inicios había hecho furor entre los fanáticos a principios de febrero, cuando se convirtió en tendencia en ocasión del amistoso de Las Garzas en Honduras.

Daniel Alejandro Albornoz tiene en su cuenta de Instagram más de 900 mil seguidores y es desde hace un tiempo el barbero del seleccionado argentino. Estuvo presente en Qatar y fue el encargado, junto a su colega Ernesto Fontanet, de cuidar las cabelleras de los jugadores durante la Copa del Mundo.

Posteo de Dany Ale en su cuenta de Instagram

En sus publicaciones, el barbero muestra su trabajo con los diferentes futbolistas a los que les perfecciona el look. Hace poco reveló los cortes que les realizó a los jugadores de la selección argentina Sub 20, Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Ian Subiabre.

“A mí me gusta el pelo largo. Cuando él (Messi) lo tenía largo tenía como poderes. Está bien que ahora tiene muchos años más, pero lo tengo que ver en el día a día, porque capaz que cuando sale se pone algún productito o algo. Yo lo quiero ver a la mañana. Ahí es donde se ve. Ahí es el riñón”, comentó Rodrigo De Paul en una entrevista con Joaquín Álvarez para Infobae.

De Paul también es sensación en redes sociales con sus diferentes estilos. El volante del Atlético Madrid reveló que el astro argentino le dio un consejo estético de cara a la final de la Copa América Estados Unidos 2024.

“Yo siempre iba a la pieza del Enano (Messi), que tomamos los mates a la mañana, y me decía ‘no, mirá cómo tenés el pelo, que se te infla, que no sé qué’. Y me lo metió en la cabeza. ‘Que córtatelo, que pelado te queda bien’. Y el día de la final me lo pelé y después me arrepentí. Decía ‘la concha de tu hermana Enano’. Y bueno, ahora voy otra vez en la búsqueda de dejarlo un poco largo para cambiar, ¿viste? Me aburro sino. Me tiño, hago otras cosas”, supo narrar.

Todos los futbolistas de la Albiceleste suelen innovar. Uno de los detalles más significativos en la consagración de la Albiceleste en el Mundial, y que luego marcó tendencia, fue la bandera Argentina que se tiñó Emiliano Dibu Martínez, horas antes del duelo ante Australia, por los octavos de final.

Luego de aquel recordado encuentro, el arquero indicó: “Era solo para este partido. Hicimos una apuesta con (Germán) Pezzella, (Marcos) Acuña y Guido (Rodríguez). Gracias a Dios se cumplió, así que no les fallé. Queda entre nosotros”. En esa ocasión también estuvo involucrado Ale, ya que fue el nexo entre Dibu y el barbero colombiano conocido en redes sociales como SebKortez, quien realizó la tarea.