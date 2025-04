La tajante frase de Verstappen ante los rumores de salida de Red Bull y los detalles del “ambiente extraño” en la escudería

Red Bull estaría atravesando una crisis interna entre los hombres más importantes en la toma de decisiones

La temporada 2025 de la Fórmula 1 comenzó notablemente adversa para Red Bull. Más allá de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón, el monoplaza de la escudería austriaca está teniendo diversos problemas en el rendimiento y la extensa brecha con McLaren quedó en evidencia en Bahréin. A este panorama se suman los rumores que indican que el neerlandés podría buscar una salida del equipo, y las especulaciones sobre un posible conflicto dentro de la cúpula dirigencial se profundizan con el correr de las semanas.

La preocupación dentro de la estructura interna de la marca de los Dos Toros por los malos resultados escaló hasta tal punto que hubo una reunión de urgencia una vez que terminó el GP de Bahréin, donde Verstappen terminó sexto y Yuki Tsunoda, noveno. Según informó el medio especializado Motorsport, Christian Horner, jefe del equipo, Pierre Wache, director técnico, Paul Monaghan, ingeniero jefe, y el propio Helmut Marko, asesor ejecutivo, participaron en un cónclave para revertir la situación.

Ahora, en la antesala del Gran Premio de Arabia Saudita, el periodista Nate Saunders aseguró que el clima dentro del equipo no es el mejor. “Quiero decir, he estado en el hospitality de Red Bull y puede ser raro. Y creo que Laurence (Edmondson) dará fe de esto también, hay un ambiente extraño allí”, comentó en el podcast Unlapped de ESPN.

Inmediatamente, Saunders brindó detalles de los problemas e hizo hincapié en algunos nombres. “Especialmente cuando Jos Verstappen también está en la ciudad, porque tienes a todas estas grandes figuras en Red Bull y puedes decir que se miran de reojo. Marko o Horner entran y se ve que la gente se pone un poco tensa. Hay un ambiente extraño ahí abajo”, aseguró.

La relación entre Helmut Marko y Christian Horner no sería la mejor (REUTERS/Benoit Tessier)

Estas declaraciones que reflejan asperezas entre los integrantes más importantes de la escudería con sede en Milton Keynes ocurrieron después de la supuesta pelea entre Marko y el representante de Verstappen, Raymond Vermeulen. Según indicó Ted Kravitz, reportero de boxes de la cadena Sky Sports, ambos tuvieron una acalorada confrontación después de Bahréin.

“Al final de la carrera, estaba esperando aquí a algunos directores de equipo y Raymond Vermeulen, el representante de Max, entró en el box de Red Bull y le dio a Helmut Marko lo que solo puede describirse como un sermón”, relató Kravitz en su programa El cuaderno de Ted. A esto, agregó: “Estaba discutiendo con Helmut Marko, que estaba ahí de pie, tomándoselo, y luego Raymond se fue furioso al fondo del garaje, quitándose el pase. Está claro que no están contentos”, aseguró el periodista.

El propio Verstappen admitió que hubo una charla entre ambos, a la que incluso se sumó Horner, aunque no precisó en qué ambiente se desenvolvió la conversación. “Hasta donde yo sé, mi mánager y Helmut Marko hablaron de todo. Creo que está permitido. Los dos estábamos frustrados con el resultado. Raymond y Helmut hablaron de todo y Horner también se sumó a la conversación. Nos importan los resultados, es algo normal”, explicó el tetracampeón de la categoría en la conferencia de prensa previa al inicio de la actividad del GP de Arabia Saudita.

Max Verstappen dejó en evidencia su descontento con Red Bull (REUTERS/Rula Rouhana)

Al mismo tiempo, según indicó Motorsport, Verstappen intentó bajar los humos de las controversias y aseguró que solamente piensa en el presente. “Mucha gente está hablando de mi futuro excepto yo. Solo me quiero centrar en mi coche, es en lo único que estoy pensando, estoy muy relajado. Estoy contento en Red Bull, lo único que no me gusta es nuestro coche. Todo el mundo quiere ser mejor, eso no es ningún secreto”, explicó con tranquilidad.

“No estoy pensando en el campeonato, voy carrera a carrera. Espero que mejore comparado con Bahrein. Si pudiéramos estar un poco más arriba, estaría contento. El resto está fuera de mi control. Ahora mismo, no somos los más rápidos y es más difícil luchar así por un campeonato, pero aún queda mucho. A estas alturas el año pasado todo pintaba fenomenal y la situación cambió mucho", completó Verstappen, demostrando su descontento con el rendimiento del monoplaza RB21.

Vale recordar que Mad Max está tercero en el campeonato de pilotos, por detrás de la dupla de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri. Además, en el GP de Bahréin, terminó a más de 34 segundos del australiano, que cruzó la línea de meta en primer lugar, con la salvedad de que hubo un safety car en la vuelta 32, que acortó las distancias previas.