La reflexión de Maravilla Martínez sobre la dicotomía Messi-Maradona y la comparación con un prócer argentino: “Diego estaba solo”

El ex boxeador trazó un paralelismo con el campeón del mundo y el prócer argentino

Sergio Martínez dejó un profundo legado en el boxeo argentino. Maravilla, como es conocido popularmente, ganó nueve títulos mundiales y llegó a codearse con Manny Pacquiao y Floyd Mayweather para ser el mejor del mundo libra por libra. Hoy, ya alejado de la práctica profesional, el hombre de 50 años suele realizar diferentes análisis sobre la disciplina en sus redes sociales y brinda entrevistas que invitan a pensar con diversos tópicos, como sucedió recientemente por una comparación hecha entre Diego Maradona y un prócer argentino.

El ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dialogó con el programa Súper Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad, en el cual fue consultado sobre qué pregunta le haría al difunto campeón del mundo: “Le preguntaría qué lo empujó a salir de cada pozo en que cayó, porque cayó un montón de veces. Eso es lo triste y lo maravilloso que tiene Diego, que se cayó un montón de veces y se levantó de donde la gente no hubiera podido levantarse jamás. Bueno, ¿qué fue lo que a él lo impulsó? Y que esa respuesta sirva de faro para cualquiera que la escuche”.

A continuación, se coló en su relato José de San Martín: “Nunca jamás en la historia hubo un tipo como Maradona. Tenés que remontarte a la época de San Martín, pero San Martín estaba rodeado de soldados y Diego estaba solo. No hablo solo de jugar al fútbol, hablo de diferentes aspectos de la vida. Por eso, qué era lo que a él lo impulsaba a levantarse de cada tumba a la que caía y no me quedan dudas de que su respuesta podría ser muy buena”.

A continuación, Maravilla Martínez mencionó a otro estandarte del fútbol nacional, que también se coronó en un Mundial y ganó ocho Balones de Oro: “Es muy fácil ser el mejor del mundo siendo Lionel Messi, lo que es épico, increíble, maravilloso es ser el mejor del mundo naciendo en el cuerpo de Maradona”. “Obviamente, no le resto mérito a Messi, hay que ser él, pero Diego tiene muchas contras. Entonces, que un tipo así se haya decidido a ser el mejor del mundo en un terreno donde hay muchos millones de personas marca un camino, un horizonte, y puede ser un faro para muchas personas. El pibe salió de una villa y logró conquistar el mundo entero”, explicó.

Sergio Maravilla Martínez fue uno de los mejores boxeadores en la historia de Argentina (EFE/Teatro Luchana)

Por otro lado, el dueño de 57 triunfos (32 KO) profundizó en la figura de Leo y aseguró su deseo de hacerle un reportaje diferente: “Seguro tuviera una charla muy linda. Es un tipo muy inteligente. No le preguntaría de fútbol. Le preguntaría cómo hace para no desenfocarse de sus sueños y objetivos, que siempre es ser el mejor. ¿Cómo hace? Porque tiene tantas posibilidades de distraerse y nada parece inmutarlo. Día a día logra ser el mejor”.

El 10 es la gran figura de la selección argentina con vistas al Mundial 2026 y, a propósito de la Albiceleste, Sergio Martínez reveló con cuáles integrantes del cuerpo técnico le gustaría sentarse a charlar: “Me gustaría tomar un café, unos mates, con Pablito Aimar y Lionel Scaloni. Escucharlos sería enriquecedor”. A continuación, dio sus razones: “No se puede ser como son ellos sin ser buenas personas. Son buena gente. Tienen una inteligencia para adaptarse a un terreno, donde es arena movediza constante. Es peligrosísimo ese ambiente y siguen manteniéndose con objetivos y sueños”.

En distinta sintonía, el hincha confeso de River Plate se refirió a la actualidad del Millonario, que viene de empatar contra Talleres y está cuarto en la Zona B. Con este presente a cuestas, le dio un respaldo absoluto a Marcelo Gallardo: “Siempre confío en él. Hay que darle tiempo. Ferguson estuvo 18 años en Manchester (United). Las cosas necesitan su proceso: algunos tienen demasiada prisa por querer alcanzar triunfos, pero el éxito es otra cosa”.

Por último, se refirió a su relación con su faceta de boxeador y manifestó ser muy autocrítico de sus peleas: “Me castigo mucho cuando veo un combate mío. Soy muy duro. No soy fanático mío para nada. Sería fanático de Maravilla pero no de su estilo, sino por todo lo que hace, para luego desempeñarse en el ring como lo hace”.

“Mi estilo boxístico fue muy resistido, porque peleaba con la guardia baja, porque camino, me muevo y no busco la fricción. Siempre aposté por mi estilo y para apostar por eso hay que tener personalidad. Yo siempre tuve claro que ese estilo me iba a sacar campeón. Más allá de que alguna vez me dijeron ‘boxeas muy lindo, pero para ganar tenés que ir a pelear y cambiar golpes’, ese es un concepto erróneo”, cerró.