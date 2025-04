El “Bambino” Pons, de Boedo a toda Latinoamérica: “Mis dos grandes pasiones son la música y el fútbol”

Juan Manuel "Bambino" Pons, en la Legislatura porteña (foto LegisCaba/Fotografía Institucional: Valentina Mella).

En la década del 2000, las mañanitas argentinas y latinoamericanas de los fines de semana tenían ese qué se yo. Un buen desayuno, el resguardo del hogar y la posibilidad de ver fútbol inglés. Sin embargo, la expansión de la Premier League hacia estos rincones tuvo un factor fundamental y determinante, cargado de melodías y estrofas que maridaban perfectamente con el grito sagrado del gol. Y el nombre del responsable no es otro que Juan Manuel “Bambino” Pons, histórico relator de fútbol argentino y latinoamericano.

En la previa al acto que lo condecoró como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proyecto presentado por el diputado Pablo Donati, el periodista habló con Infobae sobre su amor por la música, su sello personal a la hora de narrar y el gol que le habría encantado cantar en vivo.

La convergencia

Antes de ser el “Bambino”, Juan Manuel tenía un fuerte arraigo hacia el rock. Desde de su barrio de Boedo querido, sus inicios fueron signados por una banda: “En el barrio escuchábamos con un tocadiscos que entraban los simples y los longplay y ahí le metíamos. Tengo La Biblia de Vox Dei. Fue mi primer grupo con el que empecé a nivel nacional”.

Además del histórico trio conformado por Ricardo Soulé, Willy Quiroga y Rubén Basoalto, sus días eran musicalizados por Los Gatos, Almendra, Luis Alberto Spinetta y Pappo. De afuera, fueron Led Zeppelin, Deep Purple, The Beatles, The Rolling Stones y Pink Floyd los que se sumaron a su grilla personal. Más adelante, su paladar rockero agregó un estilo mucho más pesado, con Iron Maiden, Metallica y Motorhead. Un cancionero de lo más variado.

Mientras su padre –un español republicano que se salvó de morir en la Guerra Civil contra Francisco Franco- se deleitaba con Rita Pavone, aquel niño jugaba al fútbol entre calles y adoquines. “En la esquina de Santander y Viel teníamos un grupo de pibes, jugábamos a la pelota y todos teníamos el mismo gusto por la música”. Y definió: “Mis dos grandes pasiones son la música de rock y pop y el fútbol”.

Varios años después, el periodista Roberto Leto le puso el apodo “Bambino” por su parecido con Héctor Veira a la hora de jugar al balompié. Desde allí, una carrera con un montón de transmisiones –entre ellas, la histórica final de la Copa Intercontinental de 1994, cuando Vélez Sarsfield derrotó al Milan por 2 a 0-. Hasta que en los 2000, y con el crecimiento de la Premier League en Latinoamérica, una sugerencia se transformó en su sello personal para siempre.

Paul Scholes fue el protagonista de su primer relato, basado en una canción de Gary Glitter.

La consagración

Ya en ese entonces, el público inglés coreaba al delantero Michael Owen con una canción basada en "Guantanamera". “(El periodista) Gustavo López me dice ‘¿por qué no cantas después de los goles? Y empecé con C’mon-C’mon, Verón, Verón, Paul Scholes, Paul Scholes”, tarareó Pons sobre una canción de Gary Glitter, referenciándose en los mediocampistas Paul Scholes y Juan Sebastián Verón, que integraron aquel mítico Manchester United de Sir Alex Ferguson.

Ahora quedaba esperar la reacción del público de América Latina (salvo Brasil), que fue casi unánime: “Si veía que me empezaban a decir que me calle o que era un muerto o que no tengo garganta, corto. Yo soy muy pudoroso, así que me enviaban faxes y me decían ‘bien, bien’ y me felicitaban por los goles de Juan Pablo Ángel (basada en “Ob-La-Di,Ob-La-Da” de The Beatles)”. Sin embargo, solo un país no se tomó a bien la iniciativa: “Acá, para variar, en mi país donde nací yo, porteño de ley, me pusieron algún palo cuando fui a la cancha de Boca, pero la gente en general lo tomó bien”.

Thierry Henry, uno de los protagonistas históricos de la Premier League y figura del Arsenal (REUTERS/Jed Leicester/File Photo)

De esa manera y con el apoyo del futbolero sudamericano, pasaron los años y las canciones, como “Eye of Tiger” de Survivor o “Another brick in the wall” de Pink Floyd, entre tantísimos otros. Sin embargo, entre tanto repertorio, hay dos que quedaron marcados como la reversión de “Hey Jude” en “Hey Ruud” por los interminables goles del holandés Ruud Van Nistelrooy; o “All You Need Is Love”, el soundtrack elegido para los tantos del legendario delantero francés Thierry Henry. Años después, gracias al archivo y al encuentro, ambos ex jugadores dieron cuenta de cómo sus goles pasaron a ser algo más que una repetición de ocasión. O de nostalgia.

El recibimiento

Hace mucho tiempo que Pons dejó de ser Juan Manuel para ser el “Bambino”, consecuencia del reconocimiento popular. Sin embargo, él no cree estar a la altura de los relatos inmortalizados de Víctor Hugo Morales o Marcelo Araujo: “No soy ni una uña de Víctor Hugo ni de Araujo, estoy a años luz y no tengo ni por dónde empezar”. En su tintero personal, confesó que le quedó pendiente hacer una nueva versión de “Miss you” de The Rolling Stones, mientras Diego Armando Maradona se hacía eterno al esquivar a medio equipo inglés, en 1986.

Sobre su secreto, el periodista argumentó que no podría implementar su fórmula en esta parte del mundo: “Como acá el fútbol inglés no tiene hinchas genuinos, es el equipo de la fantasía o el equipo de la Playstation, ninguno se molesta. Si yo hiciera eso con los equipos de acá, me putearían. Por eso no lo hago cuando salgo de la órbita del fútbol inglés. Es entendible porque la gente razona con el corazón, pero en el fútbol inglés la gente razona con la cabeza y por eso se permite estos deslices”.

El legislador, Pablo Donati, y Juan Manuel "Bambino Pons", con el diploma de Personalidad Destacada de la Ciudad (foto LegisCaba/Fotografía Institucional: Valentina Mella).

En la actualidad, el relator es nueva Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura “en reconocimiento a su extensa carrera periodística y magnánima dedicación a lo largo de los años como comentarista y relator futbolístico”, según el proyecto de ley elevado por el legislador y autor del proyecto, Pablo Donati.

“Están mal de la cabeza, desde el diputado Donati hasta el último de la fila porque para mi es un honor que me reconozcan a esta edad como una Personalidad Destacada. Llega en un momento donde no la esperás. Es una condecoración muy fuerte”, confesó

-Aún sin tu sello o tu fórmula, ¿relatarías fútbol argentino de nuevo?

-Sí, me lo ofrecieron hace dos años. Pero ya lo hice 35 años y hay mucha gente y ya tengo 70 años. Dejame con el fútbol inglés, con ese nichito que voy zafando.

Un nicho que pasó a ser pasión de multitudes, un tocadiscos que mutó en la banda sonora de tantos goles memorables, al calor de aquellas mañanas de fines de semana. Y que aún hoy continúan pasando de generación en generación, como las figuras de Paul McCartney o Mick Jagger.