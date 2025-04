Sorpresa: Romario dejó expuesto a Raphinha tras la entrevista que encendió la polémica antes de la goleada de Argentina a Brasil

La entrevista entre Romario y Raphinha en la previa al Clasico

Romario, exdelantero y campeón del mundo en 1994 con la selección de Brasil, sorprendió al dejar expuesto a Raphinha por sus polémicas declaraciones en la previa del partido frente a Argentina, en el que la Albiceleste se impuso por 4 a 1. El exfutbolista, quien entrevistó al punta del Barcelona en aquella ocasión e incluso buscó envalentonarlo para que redoblara la apuesta, ahora puso en tela de juicio sus palabras.

“La repercusión fue mayor por la forma en que se dio la derrota. Perder así hizo que se hablara más”, expresó el Chapulin en el programa brasileño Um Assado Para, donde también apuntó contra el rendimiento colectivo del seleccionado brasileño, que quedó sin entrenador tras la salida de Dorival Junior por la paliza sufrida en Buenos Aires.

“Vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta”, fue la sentencia de la controversia de Raphinha, en diálogo con Romario. “Voy a hacerles un gol. Que se jodan”, remató en la entrevista con el legendario punta. Y sus dichos, como los de otros de sus compañeros, como el arquero Bento, funcionaron como combustible para La Scaloneta, que le dio una lección de fútbol al Scratch.

Durante el encuentro, disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, fue abucheado por la hinchada local y tuvo varios cruces con jugadores del equipo rival, como Leandro Paredes o Dibu Martínez. La derrota por tres goles de diferencia intensificó las críticas hacia el extremo, cuyo desempeño en el partido fue señalado como insuficiente por analistas y exjugadores.

“Podríamos haber jugado mejor. El resultado fue pésimo y Raphinha no estuvo a la altura”, añadió Romario, al tiempo que intentó aclarar que no busca mezclarse en polémicas: “Todo el mundo conoce mi historia. No soy alguien que busque peleas, aunque cuando tuve que hacerlo, lo hice”.

A pesar de sus críticas, O Baixhinho valoró el nivel del futbolista ex Leeds a lo largo de la temporada y destacó su papel dentro del equipo nacional: “Debe ser titular. Es un jugador que ha hecho la diferencia. Lo que pasó es que todo recayó sobre él porque se animó a hablar”.

Hace una semana, Raphinha sorprendió al declarar que no se arrepiente de sus opiniones previas al encuentro, a pesar de que intentó limar asperezas con varios representantes argentinos, como el DT Lionel Scaloni, con quien se fundió en un abrazo.

“Lo disculpo a Raphinha porque no lo hizo a propósito, él quiere a su selección y equipo. Le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente. Al final, Argentina iba a jugar este partido con o sin declaraciones. Lo disculpo a Raphinha porque no ha querido herir a nadie”, supo exonerarlo el Gringo.

Roce con Paredes en pleno clásico: el mediocampista de la Roma contó que las declaraciones de Raphinha corrieron como pólvora en el Grupo de WhatsApp de la selección argentina (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Pero el atacante del elenco blaugrana, flamante semifinalista de la Champions League, fue por más. “Esperaba que repercutiera bastante. Sabía de la grandeza del juego. Es como que, de repente la palabra, no fue la correcta”, aceptó primero.

“Pero ese es mi pensamiento por defender la camiseta de la selección. No me arrepiento de ninguna palabra que dije. De repente, la manera en la que hablé fue un poco agresiva. Pero también tiene una interpretación. Hay gente que interpreta de una manera, gente que interpreta de otra manera. Pero, como ya dije, independientemente de cualquier cosa, cuando tenga que luchar por la camiseta de la selección, lo voy a hacer”, concluyó.