Encontraron la icónica Ferrari de Michael Jordan que había desaparecido hace 15 años: “Fue como resolver un misterio”

La mítica Ferrari negra de Michael Jordan que había desaparecido en 2010 fue encontrada (Instagram @Wearecurated)

Un misterio que intrigó a fanáticos del básquet y coleccionistas de automóviles durante más de una década finalmente ha sido resuelto. El icónico Ferrari 512 TR Testarossa que perteneció a Michael Jordan, una de las máximas leyendas de la NBA, fue localizado después de permanecer desaparecido durante 15 años. El mítico vehículo de la marca italiana, que había sido vendido en una subasta en 2010, fue encontrado gracias a la intervención de la empresa especializada en autos clásicos Curated, que logró contactar al último propietario del automóvil.

El Ferrari, que se convirtió en un símbolo de la era dorada de Jordan con los Bulls, fue adquirido por el jugador estadounidense el 29 de febrero de 1992. Ese mismo año, Su Majestad fue visto conduciendo el lujoso vehículo en Chicago mientras se dirigía a un partido de los Playoffs de la NBA, consolidando su imagen no solo dentro del rectángulo de juego. Además, el automóvil fue fotografiado en la famosa residencia de Jordan en Highland Park, Illinois, lo que contribuyó a su estatus legendario.

El coche tiene una particular anécdota que agiganta su leyenda, ya que el 13 de octubre de 1995, Michael Jordan decidió vender su Ferrari a Chris Gardner, empresario cuya historia de superación inspiró la película de 2006 En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith. ¿La prueba? Gardner personalizó el vehículo con una matrícula que decía “Not MJ” (No MJ), en alusión a su nuevo propietario, diferenciándolo de su anterior dueño.

Sin embargo, el destino del Ferrari dio un giro inesperado en 2010, cuando fue subastado por un precio cercano a los 100.000 dólares. Tras la venta, el automóvil desapareció sin dejar rastro, lo que generó especulaciones y convirtió su paradero en un enigma para los aficionados tanto del básquetbol como del mundo automovilístico.

Michael Jordan a bordo de su Ferrari 512 Testarossa

15 años después de su desaparición, el Ferrari fue finalmente localizado por Curated, una empresa de Miami especializada en la restauración y venta de automóviles clásicos. Según detallaron en el video publicado en la plataforma YouTube, el cofundador de la compañía, John Temerian, describió el hallazgo como un momento único en su carrera. “Hay pocos momentos en este negocio que realmente te pongan los pelos de punta... Encontrar este coche fue como resolver un misterio que nos ha perseguido durante años. Todos conocían la matrícula. Todos conocían la leyenda. Pero nadie sabía dónde estaba. Hasta ahora”, declaró Temerian.

El auto había permanecido bajo llave durante todo este tiempo, en posesión de un propietario que decidió mantenerlo alejado de la atención pública. Este descubrimiento no solo pone fin a años de especulación, sino que también devuelve a la luz una pieza histórica que conecta el legado deportivo de Michael Jordan con el mundo de los automóviles de lujo.

El Ferrari 512 TR Testarossa no es simplemente un automóvil; representa un capítulo en la vida de Michael Jordan que coincide con su exitoso paso por la NBA, donde consiguió seis anillos de campeón con los Chicago Bulls, además de otros récords. Durante los 90, MJ no solo dominó el mundo del básquetbol, sino que también se convirtió en un ícono cultural. Este Ferrari, con su diseño distintivo y su asociación con una de las figuras más influyentes de la historia del deporte, se ha convertido en un símbolo de esa época.

El hallazgo del vehículo no solo entusiasma a los coleccionistas, sino que también revive el interés por los objetos personales de Jordan, cuya influencia trasciende generaciones. Tras 15 años, el misterio de la Ferrari del mejor basquetbolista de la historia para muchos ha sido develado.

LAS FOTOS DE LA FERRARI DE MICHAEL JORDAN:

