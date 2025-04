La fiesta de Jack Grealish luego de haber jugado solo tres minutos en el City: cuánto gastó y el gesto de película que imitó

Jack Grealish, otra vez de fiesta

El jugador inglés Jack Grealish, uno de los futbolistas más caros en la historia de la Premier League, vuelve a estar en el centro de la controversia. A pesar de haber sido clave durante la histórica temporada 2022-2023 en la que el Manchester City conquistó un triplete –FA Cup, Premier League y Champions League–, su rendimiento actual ha disminuido considerablemente, y cuenta con posibilidades salteadas en el esquema de Pep Guardiola. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención recientemente no es su desempeño en el campo, sino sus continuas salidas nocturnas.

Según reportó el medio británico The Sun, el pasado sábado, después de la contundente victoria de los Ciudadanos sobre el Crystal Palace por 5-2 en el Etihad Stadium, un partido en el que Grealish apenas jugó tres minutos, el atacante fue visto festejando en Bagatelle, un exclusivo club y restaurante en Londres. Y se destacó como el protagonista de la noche. “Jack llegó sobre las 22:45 del domingo y fue el alma de la fiesta. Estaba con cuatro amigos y había chicas rodeándolo en su mesa. Incluso tenía un guardaespaldas protegiendo su mesa en el restaurante”, señaló un testigo al citado medio.

Una velada de lujo con homenaje a Hollywood

La salida de Grealish, según The Sun, estuvo marcada por momentos extravagantes. Los asistentes aseguraron que el futbolista no solo fue el eje de la celebración, sino que reanimó la fiesta con referencias memorables. “Cuando hizo el famoso saludo de ‘El Lobo de Wall Street’, cuando el personaje de DiCaprio saludaba a sus banqueros corruptos, todos se volvieron histéricos”, detalló uno de los presentes al medio británico. Además, afirmaron que el mediapunta se mostró animado, bailando y cantando hasta después de la una de la madrugada, mientras su mesa se abastecía con múltiples botellas y disfrutaba de su cena en la discoteca. Según el reporte, esta noche de lujo habría tenido un costo cercano a los 6350 dólares.

El gesto de Leo Di Caprio que imitó en plena fiesta

No es la primera vez que el comportamiento fuera del campo de Grealish acapara titulares. El inglés, quien se convirtió en el fichaje récord del Manchester City tras su transferencia desde el Aston Villa por 118 millones de euros en 2021, ha demostrado ser un personaje vibrante no solo en las canchas, sino también en los festejos. Su fama se consolidó durante los masivos festejos del triplete en 2023, cuando encabezó las celebraciones del plantel ciudadano tras su victoria en Estambul contra el Inter por la Champions League.

De títulos históricos a polémicas por excesos

El éxito en 2023 marcó un punto álgido en la carrera de Grealish, pero sus declaraciones tras las celebraciones evidenciaron su peculiar manera de enfrentar la fama. En una entrevista recogida por Daily Mail, el mediocampista reconoció su actitud festiva, justificada por el logro histórico del club: “No suelo ser así, pero hemos ganado el triplete y es algo que nunca volverá a suceder. Así que fui y lo disfruté y no fui el único. Muchas veces verás a todos grabándome, pero podría mostrarte cosas en las que otros estaban igual”.

Además, Grealish destacó que no tiene reparos en admitir su estilo de vida fuera del campo. “Nunca me sentaría aquí y te mentiría y diría que no bebo y no salgo de fiesta porque lo hago. Soy sincero. Estoy viviendo mi sueño de jugar en el mejor club del mundo. No me arrepiento, ¡así soy cuando estoy de fiesta!”, concluyó en una declaración que generó opiniones divididas en la prensa deportiva y entre los aficionados.

Su salida del City parece casi garantizada en el próximo mercado de verano en Europa. Necesita ritmo porque además perdió espacio en la selección de Inglaterra, a un año del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. ¿Su futuro estará en el Tottenham?

Jack Grealish dialoga con Guardiola, quien le fue retaceando minutos (REUTERS/Peter Powell)