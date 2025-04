Impacto en Brasil: un entrenador argentino es el principal candidato para dirigir al Santos de Neymar

Jorge Sampaoli suena para ser el nuevo entrenador de Neymar en el Santos

Tras la salida de Pedro Caixinha, el Santos está en la búsqueda de un nuevo entrenador. En este sentido, según la prensa local el Peixe, club en el que milita el astro brasileño, Neymar Jr., ve con buenos ojos contratar a Jorge Sampaoli, quien ya tuvo un paso por la institución en 2019. Luego de las negativas de Tité y de Dorival Júnior, el presidente del Alvinegro, Marcelo Teixeira, tiene en la cabeza el nombre del ex DT de la selección argentina.

Según informó la periodista Ana Canhedo para O Globo, el oriundo de Casilda es el preferido para el máximo mandatario de la institución, aunque también indicó que existe una parte de la directiva que se opone a su contratación, debido a las exigencias del argentino y por su perfil difícil de manejar.

El primer paso de Sampaoli en el Santos resultó satisfactorio para los hinchas del club: el entrenador se fue con un saldo de 34 victorias, 15 empates y 15 derrotas. Además, el equipo desplegó un buen juego y terminó segundo el Brasileirao, solo por detrás del Flamengo.

Aun así, hay quienes recuerdan que entrenador con pasado en la selección de Chile se fue de manera abrupta al Atlético Mineiro y que demandó al Peixe por una cifra millonaria. Vale recordar que la Justicia de Brasil condenó al Santos a pagar 4,4 millones de reales (unos 800.000 dólares).

Sampaoli en su primera etapa al mando del Santos (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

El argentino reclamaba el pago de una serie de garantías laborales, así como la prima de la clasificación del equipo en la Copa Libertadores de 2020, entre otros, derechos que habían sido negados por el Santos al considerar que Sampaoli había incumplido una cláusula del contrato.

De concretarse su llegada, la presencia de Neymar representaría un desafío extra para el DT, teniendo en cuenta como le ha ido lidiando con el plantel de estrellas al que dirigió en el Mundial 2018 al mando de la selección argentina. Hace unos días, en diálogo con el portal brasileño Globo Esporte, Sampaoli dejó una dura autocrítica sobre su paso por la Selección. “Nos equivocamos en el diagnóstico, nos equivocamos en la solución a lo que estaba pasando. Lo haría de otra manera”, indicó sobre aquellos momentos vividos en Rusia.

“Siempre reflexiono sobre mí mismo, porque es la única manera de mejorar. Soy una persona muy directa y a veces eso juega en mi contra. Porque le hablo directamente a la persona lo que tengo que decir y le digo lo que pienso. Así que a veces no sale bien y a la persona no le gusta mucho”, cuestionó sobre una de sus características como entrenador.

El último club al que dirigió fue el Rennes de Francia, donde solo permaneció durante 10 partidos y explicó a qué se debió su precipitada salida. “Las expectativas que tenía respecto al mercado (de jugadores) no se cumplieron. El director deportivo decidió crear un mercado que no tenía relación con lo que necesitábamos. Preferimos cortar el vínculo. Incluso hablamos de jugadores que ya habían jugado con nosotros para hacer la historia más fácil, pero no nos escucharon mucho”, concluyó.