La despiadada crítica de un ex campeón del mundo con Francia a Dibu Martínez: “Necesita un psiquiatra”

Dibu Martinez tuvo una hostil bienvenida a París (Reuters)

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez vuelve a estar en el centro de la polémica luego de su reciente encuentro con el Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Champions League. Su comportamiento, considerado provocador en diversas ocasiones hacia el público francés desde la final del Mundial 2022, despertó fuertes críticas por parte del ex futbolista y campeón del mundo en Francia 1998, Emmanuel Petit.

Martínez fue objeto de insultos y agravios tras lo sucedido con Francia en Qatar, desde que Argentina venció al conjunto galo en la final del último Mundial. Al arquero continúan sin perdonarle sus gestos y actitudes en la tanda de penales, las cuales lo consolidaron como uno de los principales rivales deportivos de los franceses.

Trasladando esa rivalidad a nivel de clubes, el arquero enfrentó al PSG con el Aston Villa en París, donde llamó la atención al llegar luciendo una gorra conmemorativa de los trofeos de la Albiceleste, incluida la victoria mundialista, y un mechón teñido con los colores de su país. Estas acciones no pasaron desapercibidas para Petit, quien no dudó en expresar su molestia en el programa Rothen s’enflamme de la cadena RMC.

“Culpo a Martínez por excederse, ya basta. Soy el primero en aceptar que las burlas son parte del fútbol y de la vida en general, pero no deberían caer constantemente en la denigración, no deberían ser irrespetuosas, no deberían caer en el acoso”, afirmó Petit.

Además, agregó que el arquero argentino parece buscar generar expectativas por su comportamiento más allá de lo futbolístico: “Tenemos la impresión de que en cada partido esperamos algo fuera de lo común de él. Creo que es un muy buen portero y no necesita una motivación excesiva, pero dondequiera que va, deja una imagen exasperante de su comportamiento”.

Emmanuel Petit habló de Emiliano Martínez (Reuters)

El ex mediocampista también hizo un llamado directo al arquero para que reflexione y modere su conducta: “Dijo recientemente en una entrevista que nunca se excede. El chico necesita psicoterapia, ver a un psiquiatra, porque no tenemos la misma definición de lo que está fuera de lugar. Francamente, este chico necesita aprender a controlar sus emociones”.

Esta no ha sido la primera vez que Martínez ha tenido roces con el público francés. En la temporada pasada, cuando el Aston Villa eliminó al Lille OSC en los cuartos de final de la Europa League, el arquero argentino también fue objeto de insultos durante el partido. Tras ese encuentro, Martínez manifestó: “Los aficionados del Lille me insultaron durante todo el partido. Nunca me habían insultado tanto en mi vida. Me hicieron de todo y yo no les hice nada a cambio durante 120 minutos de partido”.

A pesar de las críticas, Martínez sigue siendo una pieza clave para el Aston Villa. En el encuentro de ida contra el PSG, su equipo tomó ventaja inicial con un gol de Morgan Rogers en el minuto 35. Sin embargo, el Dibu no pudo evitar la derrota, con los tantos de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Nuno Mendes que sellaron el 3-1 final a favor de los parisinos. Ahora, de cara al partido de vuelta en Villa Park, el equipo inglés necesitará revertir el marcador para avanzar a semifinales, contando con el respaldo de su afición.