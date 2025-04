Luis Suárez sorprendió al revelar los detalles de sus charlas con Messi sobre el retiro: “Tiene ganas de jugar el Mundial 2026″

Luis Suárez habló sobre la posibilidad de que Messi juegue el próximo Mundial

Luis Suárez y Lionel Messi han formado una gran amistad a lo largo de los años. El Pistolero y la Pulga compartieron equipo en el Barcelona y ahora lo hacen en el Inter Miami de Estados Unidos. Es por eso que el uruguayo es una palabra más que autorizada para hablar sobre el futuro del capitán de la selección argentina. En una entrevista con El País de Uruguay, el delantero dejó una impactante revelación sobre la posibilidad de que el astro argentino juegue el próximo Mundial.

Luego de un entrenamiento del conjunto de Florida, que viene de clasificarse a los octavos de final de la Concachampions, y en la previa del duelo ante Chicago Fire, por la MLS, Suárez reveló detalles de una charla íntima con el rosarino, en la que develó cuál es el deseo en torno a la próxima cita mundialista.

El torneo por excelencia a nivel selecciones es la Copa del Mundo. Messi se pudo quedar con el ansiado trofeo en Qatar 2022. Ya en el epílogo de su carrera, su amigo soltó una frase que ilusiona a todos los argentinos que sueñan con verlo en la edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Leo Messi y Luis Suárez, juntos en el Inter Miami

“En tono de broma muchas veces hablamos del retiro, pero él (Messi) tiene esas ganas de jugar el Mundial del año que viene también”, reveló Suárez al ser consultado sobre la posibilidad de la despedida de la actividad de ambos futbolistas.

“Yo, obviamente que, después de estar alejado de la selección, un poco eso se va perdiendo más de mi lado que el de él, pero todavía no lo hablamos. Sí podemos conversar que acá, cuando tengamos más años, podemos tomar la decisión, pero en realidad no hablamos en concreto”, agregó.

Luego, ante la repregunta del reportero, sobre si el propio Messi le había confirmado que iba a disputar el siguiente Mundial, Lucho respondió: “No, ni yo le pregunto a él tampoco. Hay gente que no entiende. Mirá, una anécdota del penal del otro día (contra Los Ángeles, en el triunfo 3-1 por Concachampions): hay mucha gente que festeja, celebra, se le arrima -compañeros, eh-, yo ni lo miro, no le hago un gesto ni nada porque yo ya lo conozco, muchas veces puedo estar en esa parte y me pone más nervioso estar festejando, me genera más incertidumbre, ya sé cómo es y no le pregunto nada de eso. El tiempo dirá”.

Justamente, sobre ese tiro desde los 12 pasos que terminó en gol de Leo y selló la remontada de las Garzas por el certamen continental, el atacante uruguayo develó que no se se cruzó por su cabeza pedirlo. “No, no se me pasa no. Primero, siempre respetando al compañero y al capitán en este caso, que es él; me pasó en Liverpool con Gerrard, en Barcelona cuando estaba él. Sí hay detalles de capitanes que te preguntan si querés patearlo dadas las circunstancias, sí, perfecto, bienvenido sea, pero en este caso la responsabilidad la asume él como líder”, indicó.

Finalmente, Suárez expresó su deseo en cuanto a la siguiente cita mundialista. “A este Mundial prefiero disfrutarlo como hincha, como uruguayo, como padre, e ir a hacer todas esas cosas que viví mucho estrés, nervio y adrenalina cuando las hacía como jugador”, cerró.