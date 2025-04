La controvertida teoría sobre el accidente de Doohan en Japón que lanzó un ex piloto de Fórmula 1

El ex piloto de Fórmula 1 Christian Danner fue tajante a la hora de hablar sobre Jack Doohan (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

El accidente de Jack Doohan en la recta principal del circuito de Suzuka, donde perdió el control de su monoplaza a más de 300 kilómetros por hora, reavivó las críticas sobre su desempeño y el manejo de su carrera por parte de Alpine. Christian Danner, ex piloto de Fórmula 1, fue categórico en diálogo con Motorsport Magazin: “Fue un error de juicio no cerrar el DRS entrando en la curva 1”.

Doohan, de 22 años, ya llegaba a Japón en medio de rumores sobre su continuidad en Alpine. Desde principios de año, la prensa especializada ha mencionado insistentemente al argentino Franco Colapinto como posible reemplazo, especulaciones que se intensificaron tras la participación del joven en una prueba privada con Alpine en Monza el pasado domingo.

Pese a la presión externa, Doohan ha mantenido una postura firme. “Sólo tengo que ofrecer mi rendimiento cada vez que me suba al coche, independientemente de si alguien quiere mi habitáculo o no”, expresó en una reciente entrevista. Sin embargo, el accidente en Suzuka lo puso nuevamente en el centro del debate.

El alemán, quien compitió en Fórmula 1 entre 1985 y 1989, no limitó su señalamiento a Doohan. También cuestionó el papel de Alpine en el incidente. “Yo mismo me he sentado en el simulador de Mercedes y sé que allí hay un grupo de ingenieros que ven y anotan todo. Saben exactamente quién hace qué, cuándo y cómo”, explicó. Según Danner, el equipo debió advertirle al piloto sobre los riesgos de mantener el DRS abierto en la curva uno de Suzuka, pese a que en las simulaciones no se presentaran problemas.

“El ingeniero tiene que intervenir y decirle: te aconsejo encarecidamente que no lo intentes en el coche. No lo hicieron. Le dejaron correr prácticamente al margen”, aseguró Danner. Vale recordar que el contexto tampoco favoreció a Doohan: debido a decisiones estratégicas de Alpine, el australiano debió ceder su lugar en la primera sesión de entrenamientos libres al japonés Ryo Hirakawa (ahora reserva en Haas), perdiendo una oportunidad clave para adaptarse a un trazado que no conocía.

Danner analizó el accidente de Jack Doohan en el GP de Japón (Grosby)

Danner fue más allá y sugirió que podría haber una intención deliberada de Alpine de complicar la situación de Doohan. “Se podría interpretar como hacerle la vida a Doohan un poco más difícil de lo que debería, con la esperanza de que luego se pueda decir en algún momento: ‘Lo siento, pero no es lo suficientemente bueno’”, planteó.

La gravedad del accidente motivó que el tema se tratara en la reunión de pilotos del viernes en Japón. Allí, Carlos Sainz, piloto de Williams, propuso la creación de un mecanismo que permita reducir la responsabilidad de los pilotos en el uso del DRS para evitar este tipo de situaciones.

Danner, sin embargo, rechazó de plano esa posibilidad. “¡Es basura!”, sentenció. Para él, asumir riesgos y gestionar correctamente las herramientas del monoplaza es parte esencial del deporte. “Eso forma parte de las carreras y no que el ingeniero te diga que dirijas 35 centímetros más hacia delante porque la temperatura del neumático delantero izquierdo ha bajado 0,873 grados”, argumentó.

Actualmente, el sistema de DRS suele cerrarse automáticamente en la mayoría de los circuitos cuando el piloto levanta el pie del acelerador o pisa el freno. Sin embargo, en Suzuka, la configuración especial de sus dos primeras curvas exige que los pilotos cierren manualmente el alerón trasero para garantizar la carga aerodinámica necesaria en la veloz curva uno. En ese contexto, Danner considera que no es excesivo esperar que los pilotos ejecuten esa acción.

“Lo bueno de las carreras es que yo decido lo rápido que quiero ir. Esto incluye también cómo manejo los parámetros responsables de la velocidad: el pedal del acelerador, la dirección y también el DRS”, concluyó.

Por lo pronto, Alpine busca recuperarse este fin de semana en el Gran Premio de Bahréin tras un mal inicio de temporada, al ser la única escudería hasta el momento que no ha sumado unidades en lo que va del campeonato.

EL ACCIDENTE DE DOOHAN EN JAPÓN: