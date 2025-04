Fue goleado 5-0, estalló con los periodistas porque no le hicieron preguntas y renunció: la furia de un DT argentino

La furia del entrenador argentino Nicolás Chietino en conferencia

El entrenador argentino Nicolás Chietino tuvo su día de furia en Ecuador. Su equipo, Delfín, perdió 5-0 por la liga local y así se puso fin a su ciclo como DT. Luego de la goleada en contra, hubo un tenso momento en la conferencia de prensa que finalmente fue levantada por “falta de preguntas”.

Chietino se sentó junto a uno de sus jugadores frente a los micrófonos, pero los pocos periodistas que estaban presentes en la sala no atinaron a hacerle consultas al respecto y el jefe de prensa fue quien tomó la palabra de forma improvisada: “Profe, bueno, si nos puede hacer un análisis del partido”.

Ante la tímida sugerencia, Chietino explotó: “¿Qué análisis voy a hacer si perdimos 5 a 0, qué análisis voy a hacer? La verdad es una falta de respeto que los periodistas no tengan preguntas para hacer. Tienen preguntas, ¿sí o no? Si no, me levanto y me voy. ¿Hay preguntas o no?”. En cuanto vio que un cronista estaba mirando su teléfono celular, lo apuntó y se marchó: “¡La está buscando por internet, es una vergüenza! Gracias”.

Delfín marcha penúltimo en la liga ecuatoriana y figura en la zona del grupo de descenso junto a El Nacional, Técnico Universitario y Emelec. Chietino (42 años) había dirigido en 8 partidos al conjunto de Manta, con un récord de cuatro caídas, tres empates y un solo triunfo. Esta fue su segunda experiencia como DT en el fútbol ecuatoriano, ya que venía de dirigir a Orense. El ex ayudante de campo de Frank Darío Kudelka también había sido técnico principal en el fútbol peruano a cargo de León de Huánuco y Comerciantes Unidos.

En diálogo con El Canal del Fútbol de Ecuador, tras presentar su renuncia, manifestó: “Nosotros llegamos hasta un punto. Preparar el partido, darles herramientas a los jugadores y decirles lo que va a pasar en un partido. Nosotros les dijimos a los futbolistas que Aucas nos podía hacer daño de pelota parada y, ¿cómo nos hizo daño?, a balón parado. Llega un momento en que ya nosotros no podemos entrar a la cancha y jugar. Ya después es de los jugadores. El fútbol y lo más sano que tiene este deporte son los futbolistas”.

E insistió: “Los entrenadores llegamos hasta cierto punto. Lo dijo el Kily González (entrenador de Unión de Santa Fe) en una conferencia de prensa. Es verdad que nosotros hacemos balances y somos, por lo menos yo como entrenador, muy autocrítico conmigo mismo. Le doy mil vueltas a la cabeza. Los cambios, los sistemas, la manera de entrenar, de trabajar, el preparado del partido, los planes del partido... Y te replanteás qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y evidentemente, cuando los resultados no se dan, los responsables somos los entrenadores”.