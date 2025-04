Peligro en la Fórmula 1: Fernando Alonso se quedó con el volante en la mano en plena práctica del GP de Bahréin

Comenzó la acción en el Gran Premio de Bahréin en la Fórmula 1 con las primeras dos prácticas libres del día viernes, donde McLaren demostró su dominio con Lando Norris ganando la primera sesión y Oscar Piastri haciendo lo propio en la segunda. En esta última se vivió una peculiar situación en el Aston Martin de Fernando Alonso, que sufrió una falla en la dirección y en la configuración del volante. El español se quedó con la pieza en su mano en medio del asfalto, justo en el momento en el que tenía que tomar una curva.

Antes de que hayan transcurrido diez minutos de la sesión de los segundos entrenamientos, Alonso llamó de forma vehemente a su ingeniero de pista porque estaba teniendo problemas con el volante de su monoplaza cuando estaba transitando por la recta anterior a la principal que se ubica en el tercer sector. “Hay que cambiar el volante. Hay un problema con el volante, se está apagando”, comentó el español. Inmediatamente intentó moverlo para agarrar la curva 14; se le salió de su lugar y se quedó con él en la mano.

Más allá de que el asturiano no estaba manejando a gran velocidad y que el Circuito Internacional de Sakhir cuenta con salidas amplias y con los muros lejos del trazado, el percance del AMR25 pudo ser notoriamente más peligroso, al punto que la propia cuenta oficial de la Fórmula 1 catalogó al suceso como un “momento alarmante”. El bicampeón de la categoría en 2005 y 2006 tuvo que actuar rápidamente para sacar por completo el volante del eje y volver a ubicarlo en una cuestión de segundos.

“Tuvimos un problema con el volante del coche de Fernando que estamos intentando resolver en el garaje. Después de investigar más, vamos a cambiar partes del sistema de dirección de su coche”, explicó la propia escudería en un comunicado oficial en sus redes sociales. Por su parte, en la rueda de prensa posterior a la segunda práctica libre, Alonso también explicó lo sucedido: “Un problema en la dirección. El volante no se ajustaba a la columna. Los mecánicos han cambiado rápidamente las partes y he podido rodar. Gracias todos los chicos en el garaje”.

A su vez, en diálogo con el sitio especializado Motorsport, agregó: “Sí, el coche no funcionaba, y no podía cambiar de marcha en un momento dado, así que sí, tuve un apagón. Tampoco podía comunicarme con el equipo, y sí, en la última curva se me fue el volante. Así que sí, nos dimos cuenta de que tal vez la columna de dirección del volante o algo así tenía un problema. Los mecánicos cambiaron rápidamente las piezas y todo fue bien. Ha sido un momento, pero gracias a todos en el garaje por arreglarlo bastante rápido”.

El inconveniente supuso un duro contratiempo para el español y Aston Martin, ya que los mecánicos tardaron más de media hora en recuperar el auto y poder arreglar los detalles de la puesta a punto del monoplaza. Cabe destacar que el volante de los autos de la Máxima es clave para los pilotos y las configuraciones del coche: se modifican los reglajes para la puesta a punto, se cambian los modos del motor, le brinda información clave al corredor como los tiempos, las temperaturas de los neumáticos, entre otras diversas facetas que incluyen la funcionalidad de entre 20 y 30 botones, palancas y una pantalla led.

El otro obstáculo que supuso el tiempo que perdió en pista Alonso es que no había participado en las primeras prácticas libres. El brasileño Felipe Drugovich, que ocupa el rol de piloto de reserva de Aston Martin, manejó el monoplaza del asturiano en el marco de la planificación que delimitó la escudería para el fin de semana. Es por eso que la importancia de los ensayos se enaltecía para que el español pudiera poner la puesta a punto adecuada de su monocaso.

Fernando Alonso todavía no sumó puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1 (REUTERS/Rula Rouhana)

“Va a ser un fin de semana complicado. Baréin no es lo más idóneo”, remarcó el expiloto de Renault, Ferrari y McLaren. Al mismo tiempo, profundizó: “No somos muy rápidos. Un fin de semana duro, pero vamos a pelear porque en la carrera todo puede pasar”.

Alonso no está teniendo un comienzo idóneo del 2025, ya que todavía no pudo sumar puntos en los primeros tres Grandes Premios del calendario, en el que también se incluyó una carrera Sprint en China: abandonó en Australia tras chocar bajo la lluvia, tuvo problemas en el auto que le imposibilitaron terminar en Shanghái y finalizó undécimo en Japón. Por su parte, Lance Stroll, su compañero, logró un importante sexto lugar en Melbourne que le permitió sumar 8 unidades. Además, salió séptimo en la Sprint para agregar otros dos a su cuenta personal.