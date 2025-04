Thomas de Martis, el goleador del Sudamericano Sub 17 que le dio a la Argentina el pasaje al Mundial: sus asombrosos números

Thomas De Martis, delantero de las divisiones juveniles de Lanús, firmó en 2024 su primer contrato profesional tras una destacada trayectoria en inferiores, donde convirtió más de 60 goles en los últimos dos años. Con solo 16 años, el atacante marplatense le sumó a su currículum un capítulo especial: anotó dos de los tres goles que le dieron a la selección argentina la clasificación al Mundial Sub 17.

El punta, admirador de Erling Haaland, fue la figura del 3-0 de la Albiceleste ante Bolivia, que le aseguró la plaza al conjunto que dirige Diego Placente -el otro gol fue de Tomás Parmo-. Bonus track: es el máximo anotador del certamen, con seis tantos. Y puede agrandar su cosecha el viernes, cuando el combinado nacional dispute el partido por el quinto y sexto puesto ante Paraguay, que venció por penales a Ecuador.

“Obviamente, el objetivo principal del equipo es clasificar y lo logramos. Estoy contento, ahora a festejar y prepararnos para lo que se viene. Tengo una felicidad enorme por poder ayudar al equipo, siento que estamos muy unidos y el grupo se hace fuerte”, contó apenas finalizado el pleito.

Formado en el River Plate de Mar del Plata, De Martis fue detectado en 2019 por los captadores de Lanús, quienes lo incorporaron al proyecto de juveniles. En sus primeros años en su ciudad, no ocupaba una posición fija, pero en 2022 sus formadores lo ubicaron en su hábitat, lo que marcó un giro en su carrera. “En Mar del Plata no tenía una posición definida; en Lanús empezaron a ponerme de delantero”, relató De Martis a Fortaleza Granate.

El olfato goleador de De Martis tiene antecedentes familiares: su padre, Facundo De Martis, también jugó como delantero y tuvo pasos por el Atlético de Madrid, el Birmingham City, la Primera de Aldosivi, y el fútbol del Interior. El punta se describe como “un nueve que espera la pelota para empujarla y convertir”. En 2022 anotó 17 goles en la Novena División, en 2023 hizo 28 en Octava -goleador absoluto de todas las categorías de inferiores ese año- y en 2024 ya suma 20 tantos en Séptima.

Dentro de Lanús, el juvenil es apodado “el Tanque” y ha reconocido la influencia de José Sand en su formación. “Casi todos los partidos iba de alcanzapelotas y veía cómo jugaba”, explicó.

Actualmente, aunque forma parte del plantel de Reserva dirigido por Rodrigo Acosta, su prioridad sigue siendo la selección argentina juvenil, dirigida por Diego Placente. De Martis ha transitado todas las etapas del proceso formativo nacional: participó en el Sudamericano Sub 15, en el Mundialito de Montaigú y ahora integra la Sub 17 en el certamen continental. No obstante, con su buena actuación en Colombia ya lo ubicó en las carpetas de los scouting de los clubes de europa que viajaron a detectar talento. El suyo viene de familia. Lo disfrutan Lanús y la selección argentina.

