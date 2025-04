Una atleta se negó a competir con una rival trans en un torneo de esgrima y abrió el debate: “No puedo hacer esto”

Una atleta se negó a competir con una rival trans y abrió el debate en Estados Unidos

El mundo del deporte se revolucionó la semana pasada cuando Stephanie Turner, oponente de la atleta transgénero Redmond Sullivan en un evento de esgrima, se arrodilló en señal de protesta antes del inicio de su enfrentamiento, negándose a competir. Turner expresó su oposición a la participación trans en torneos femeninos y fue posteriormente expulsada de la competencia tras recibir una tarjeta negra, la sanción más grave en el reglamento de USA Fencing, organización que regula la actividad en Estados Unidos.

Las imágenes del suceso, que se han vuelto virales en redes sociales, muestran cómo la protestante se quita la máscara protectora antes de dirigir unas palabras a su oponente. De acuerdo con las reglas de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), “un esgrimista no tiene permitido negarse a competir contra otro contrincante debidamente inscrito, por ninguna razón”.

El Iconic Fencing Club respaldó públicamente a Sullivan después de que el incidente en el torneo Cherry Blossom Open. En un comunicado enviado al Daily Express US, la institución declaró: “Red ha seguido todas las reglas y pautas establecidas por la FIE (Federación Internacional de Esgrima) y USA Fencing. Ella tiene todo el derecho de competir en los eventos para los que califica y ha cumplido con los criterios desde hace mucho tiempo para hacerlo”. El club enfatizó que la esgrima promueve valores de honor, espíritu deportivo, inclusión y respeto, y rechazó el comportamiento de Turner.

Turner, en declaraciones a FOX News, sostuvo su postura al afirmar: “Cuando me arrodillé, miré al árbitro y le dije: ‘Lo siento, no puedo hacer esto. Soy una mujer, y este es un hombre, y este es un torneo de mujeres. Y no enfrentaré a este individuo’”. Durante su intervención, describió incorrectamente el género de Sullivan y añadió: “Tengo mucho amor y respeto por ti, pero no te enfrentaré”.

“Sabía lo que debía hacer porque USA Fencing no ha escuchado las objeciones de las mujeres respecto a (su política de elegibilidad de género)”, añadió Stephanie, quien ha participado en más de 200 competiciones nacionales.

De acuerdo con información proporcionada por FOX News, USA Fencing recordó su política vigente desde 2023 para atletas transgénero y no binarios, cuyo objetivo es ampliar el acceso al deporte y crear espacios inclusivos y seguros. “La política se basó en el principio de que todos deberían tener la posibilidad de participar en deportes y se fundamentó en la investigación disponible hasta la fecha”, señaló la organización.

La postura que adoptó Turner para expresar su posición frente a Redmond Sullivan (Captura de video X - @icons_women)

USA Fencing también afirmó: “Respetamos los puntos de vista de todas las partes y alentamos a nuestros miembros a seguir compartiéndolos con nosotros a medida que esta cuestión evoluciona”.

La polémica ocurre en medio de una creciente polarización en torno a las políticas deportivas inclusivas en Estados Unidos. Según ABC News, la activista por el deporte femenino Riley Gaines reaccionó al incidente alabando la acción de Turner y exhortando a la resistencia: “Esta es la manera de decir basta. ¡Boicot! Mis respetos a esta mujer por defender su postura”.

Sullivan registró un desempeño de 18 victorias en 45 combates previos. Durante el certamen en Maryland, la atleta ocupó la vigésima cuarta posición de un total de 39 participantes.