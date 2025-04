Michael Schumacher se convirtió en abuelo: Gina anunció el nacimiento de su primera hija

Michael Schumacher fue abuelo

Michael Schumacher, legendario piloto de Fórmula 1 y heptacampeón mundial, ha alcanzado un nuevo hito personal al convertirse en abuelo. Su hija mayor, Gina Schumacher, ha anunciado el nacimiento de su primera hija, Millie, un momento que ha llenado de alegría a la familia.

Gina, de 28 años, compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje. “Bienvenida al mundo, Millie. Naciste el 29 de marzo y nuestros corazones están más llenos que nunca. Somos más que bendecidos de tenerte en nuestras vidas”, declaró la orgullosa madre, acompañando sus palabras con una fotografía en donde se puede ver su mano y la de su hija recién nacida.

El anuncio de Gina generó una ola de felicitaciones y buenos deseos en la sección de comentarios de su publicación. Entre los mensajes, destacaron los enviados por figuras del automovilismo, como el equipo Mercedes F1, quienes se unieron a la celebración con cálidas palabras.

Cabe recordar que Gina reveló su embarazo en diciembre de 2024, pocos meses después de casarse con Iain Bethke en una ceremonia íntima en una villa en Mallorca. Según lo reportado por el medio alemán Bild, la celebración tuvo lugar en las montañas cercanas a Port d’Andratx, donde la pareja intercambió votos en un pabellón blanco rodeado de palmeras. Aunque se especuló sobre la posible presencia del ex campeón de Fórmula 1 en este evento, no existe evidencia concreta que confirme su asistencia. Según reconoció una fuente del periódico, el heptacampeón de la Fórmula 1 podría haber asistido en un ámbito privado, mientras que su hijo Mick, también piloto, habría acompañado a su hermana al altar.

El posteo de Gina

La relación entre Gina e Iain comenzó hace siete años y, tras comprometerse en el verano de 2023, decidieron iniciar una vida matrimonial juntos. Bethke, hijo de un gerente inglés y una profesora alemana, dejó atrás su carrera como saltador ecuestre para apoyar a Gina en sus proyectos. Actualmente, la pareja administra el XCS Ranch, un prestigioso centro ecuestre en Texas que pertenece a la familia Schumacher.

Gina, apasionada por la equitación desde temprana edad, decidió dedicarse profesionalmente a este deporte después de una breve incursión en los kartings. Desde entonces, ha destacado en la disciplina, logrando importantes hitos como el campeonato mundial de rienda en Suiza en 2017. En 2023, Gina acumuló ganancias de más de 450 mil dólares representando al rancho familiar.

Desde el accidente de esquí que sufrió en diciembre de 2013 en los Alpes franceses, el estado de salud de Michael Schumacher se ha mantenido en estricta privacidad. A pesar de las especulaciones y de algunos intentos de difundir imágenes suyas en la intimidad, la familia del piloto ha logrado proteger su privacidad en los tribunales. Recientemente, un tribunal en Wuppertal dictó sentencia contra tres individuos que intentaron extorsionar a la familia Schumacher. El cabecilla de la operación, identificado como Yilmaz T., fue condenado a prisión, mientras que los otros dos implicados, Daniel L. y Markus F., enfrentarán libertad condicional.

Sin embargo, la resolución del caso no puso punto final al temor de la familia, ya que a pesar de dar con los culpables, en las últimas informaciones se especula con una posible copia de las imágenes y videos en un disco duro que aún no aparece. Yilmaz T reconoció que los archivos fueron copiados en cuatro USB y que uno de ellos debía estar en la casa de su sobrino. Tras un peritaje, éste no pudo localizarse.