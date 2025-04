Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el empate de River Plate ante Sarmiento en Junín

Gallardo no habló tras el empate contra Sarmiento (Fotobaires)

Luego del empate de River Plate en Junín frente a Sarmiento por la fecha 12 del Torneo Apertura, Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa que estaba pautada y es habitual en el final de cada partido. El DT evitó presentarse ante los medios luego de que su equipo sumara el tercer empate consecutivo por el certamen local.

Miguel Ángel Borja le había dado la ventaja parcial al elenco de Núñez tras una buena jugada individual de Franco Mastantuono, pero los de Junín lograron la igualdad cerca del final del primer tiempo tras un tanto de Juan Manuel Insaurralde.

En este contexto, la única palabra oficial del Millonario fue la de Franco Armani, quien fue elegido como la figura del partido por sus atajadas y dio respuestas a la televisación oficial: “Nos costó. La realidad es que nos costó un poco. Más que nada por ahí en el juego. Queríamos seguir evolucionando de lo que fue el partido pasado de Copa Libertadores, pero sabemos también que la Liga es muy difícil, muy competitiva, ningún equipo te regala nada: te luchan, te corren, te meten. En ese sentido se hacen fuertes”.

El guardametas de 38 años reconoció su decepción por lo mostrado en Junín: “Es una cancha difícil, pero hay que seguir trabajando. Hoy era importantísimo sumar de a tres para seguir en el lote de arriba. Pero a seguir trabajando, mejorando, a seguir evolucionando de acá para adelante y prepararnos para el partido del martes por Copa Libertadores”.

Lo que se le vendrá al Millonario es la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América frente al Barcelona de Guayaquil en el Monumental el martes 8 de abril a las 21.30 y el domingo 13 será el turno de recibir a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Apertura, clave para definir puestos de clasificación a playoff.

Con una victoria en las últimas cinco presentaciones por el Torneo Apertura, Armani aceptó que no es el rendimiento que esperan tener: “En el segundo tiempo mejoramos un poco en el juego, lo que queremos nosotros. Opciones tuvimos más en el segundo tiempo. Opciones que tengamos, tenemos que convertir. Por ahí sabemos que los rivales también con una pelota parada, con un contragolpe, nos generan peligro y opciones de gol. Tratar que las opciones que tengamos, que a lo mejor lo que se vio ahora son pocas, tenemos que tratar de convertir”.

El que sí habló ante los medios fue Javier Sanguinetti, el entrenador de Sarmiento: “Cuando tuvimos que defender lo hicimos, cuando tuvimos que atacar lo hicimos con profundidad. Les generamos muchísimas situaciones. En un partido que nunca tenemos que perder de vista qué teníamos enfrente. Si el arquero rival termina siendo figura, algún mérito hemos tenido. Quizás la única falla que tiene este partido es no haber sido eficaces en la cantidad de situaciones que tuvimos. Pero de haber habido un ganador me parece que no hay ninguna duda que hubiese sido Sarmiento, el resultado más justo”.

El equipo del Muñeco se ubica actualmente en el cuarto puesto de la Zona B con 21 puntos a cuatro del líder Rosario Central (25) y por detrás de San Lorenzo (22) e Independiente (24). Los primeros ocho de cada zona clasificarán a los octavos de final y eso hace que tenga aire en el Torneo Apertura, ya que más atrás aparecen Deportivo Riestra, Platense (ambos con 16), Lanús (14) y Talleres de Córdoba (12).

En este contexto, cuando restan cuatro fechas para el cierre de la fase de grupos del Torneo Apertura, Gallardo paró un equipo en Junín que tuvo siete cambios en comparación del que triunfó 1-0 en Perú sobre Universitario por el debut de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sólo repitió a Franco Armani, Fabricio Bustos, Kevin Castaño y Franco Mastantuono de los que había celebrado el éxito por el certamen internacional.