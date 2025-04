La imperdible actuación de Colapinto en una publicidad que hizo furor en las redes: “Que me den un Oscar, ya fue”

Franco Colapinto sigue enalteciendo su figura en las redes sociales de forma impresionante. Desde su arribo a la Fórmula 1, cada posteo o comentario del corredor argentino genera una oleada de repercusiones entre sus fanáticos. Ahora, en medio de los rumores que lo acercan a la butaca titular de Alpine ocupada por Jack Doohan, donde el pilarense es piloto de reserva, se destacó en un video por sus dotes actorales.

En el marco de una campaña publicitaria de Scalpers Academy, marca de indumentaria española que lo viste desde el año 2024, el albiceleste participó de un spot que duró casi dos minutos. Allí, se lo puede ver al joven de 21 años manejando un Ford Mustang a gran velocidad por una ruta. Posteriormente, es arrestado por un policía por este mismo motivo y saca a relucir sus cualidades como actor.

“Que me den un Oscar ya fue”, escribió Colapinto en su cuenta de X (antes Twitter), en respuesta a un usuario que se reía por su actuación. El video se viralizó rápidamente entre los internautas, al punto de que el histórico basquetbolista argentino, Manu Ginobilli, le dedicó un mensaje. “¡Excelente!”, comentó el medallista olímpico. Por su parte, una infinidad de cuentas realizaron comentarios halagando los dotes del piloto. “Chau automovilismo, hola Hollywood”, “Me atrapaste, es cine”, “Revolucionó el cine”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos albicelestes.

El comentario de Colapinto en X

“Me llevaron preso por primera vez... Manejé muy rápido en Monza; me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia. No manejo nunca más... Ciao”, fue el mensaje del propio Colapinto a la hora de publicar el video en el que actúa. Sin embargo, más allá de que el recorte es parte de una campaña publicitaria, el pilarense dejó una frase en su publicación en la que los aficionados hicieron principal hincapié.

El hecho de que el piloto argentino haya elegido al circuito del Autódromo Nacional de Monza, Italia, no es una casualidad. Al mismo tiempo que se disputaba el Gran Premio de Japón, donde Pierre Gasly finalizó en el puesto 13 y Jack Doohan en el 15, Colapinto realizó las pruebas TPC (Test Previous Car) con Alpine en dicho trazado.

Vale recordar que estos ensayos se realizan con monoplazas de al menos dos temporadas atrás destinados a los pilotos de reserva, algo que está planificado para el piloto argentino de 21 años. La actividad del pilarense en Italia se hizo viral en las redes gracias a que varios aficionados subieron fotos y un video de él recorriendo varios de los sectores del trazado.

Colapinto giró con un Alpine en Monza

“Yo soy lo que soy y, por suerte, siempre digo lo que siento. Es un poco lo que en la F1 no pasa hoy en día. Tienen un librito y su media training, que les dice lo que tienen que decir y nadie dice lo que siente. El año pasado, yo era con Verstappen los únicos dos boludos que decían lo que pasaba de verdad y los otros se guardaban todo porque no quieren quedar mal”, explicó Colapinto en una entrevista con Nude Project sobre su actitud espontánea frente a los micrófonos, algo que le permitió ganarse el cariño de los fanáticos albicelestes.

Cabe recordar que el argentino tampoco dirá presente en el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, que tendrá lugar en Bahréin, donde se disputará la quinta jornada del calendario de la Máxima. Reaparecerá en Arabia Saudita (fin de semana del 18 al 20 de abril) y a la semana siguiente se lo verá otra vez en los boxes, ya que estará presente en Miami, información que fue confirmada a través del propio sitio oficial del piloto.