El Inter Miami de Messi recibe a Toronto con la misión de mantener la cima de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y formaciones

Lionel Messi, en acción con la camiseta del Inter Miami

Luego de la derrota con LAFC por el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions, el Inter Miami buscará la recuperación ante Toronto, en un encuentro válido por la séptima fecha de la Conferencia Este de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS).

Las Garzas se presentarán en el Chase Stadium, desde las 20 (hora argentina) con la misión de mantener su liderazgo en el certamen doméstico. Con cuatro victorias y un empate, el combinado liderado por Javier Mascherano marcha en la cima de la competición, pero en su último compromiso frente a la franquicia angelina por la Concachampions, el elenco rosa cayó por la mínima diferencia y deberá revertir el marcador para continuar con su máximo objetivo internacional en la revancha que se disputará en el estado de La Florida.

En el ámbito doméstico, el Inter Miami viene de ganar por 2 a 1 a Philadelphia gracias a los goles de Robert Taylor y Lionel Messi; mientras que los Reds empataron 0 a 0 con Vancouver Whitecaps y mantienen un presente irregular en el inicio de la temporada, dado que los conducidos por Robin Fraser marchan penúltimos en la tabla con sólo dos unidades y sin ninguna alegría.

Cabe señalar que Mascherano mantuvo la calma, a pesar de la última caída con New York, porque confía en que puede revertir la serie en el certamen regional. “Sabía que tarde o temprano iba a llegar (refiriéndose a su primera derrota de la temporada). Lo más importante es recuperarnos y pensar en el partido ante Toronto y en que el miércoles ganemos el partido y podamos pasar la eliminatoria”, dijo en una rueda.

“Nos duele perder pero estamos en carrera y (la vuelta es) en nuestra casa, con nuestra gente. Podemos hacer un buen partido y darle vuelta, no tengo duda de eso”, sentenció el ex estratega de la selección Sub 20 de la Argentina.

La importancia de aquel choque impuso varias dudas en la formación inicial frente a los canadienses. De todos modos, el ex volante del Barcelona buscará mantener la base para ganar en confianza y mantener la punta de la tabla.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Oscar Ustari, Jordi Alba, Maximiliano Falcón, Tomás Avilés, Ian Fray, Federico Redondo, Telasco Segovia, Fabrice Picault, Lionel Messi, Robert Taylor y Luis Suarez. DT: Javier Mascherano

Toronto FC: Sean Johnson, Nicksoen Gomis, Kevin Long, Zane Monlouis, Kosi Thompson, Jonathan Osorio, Alonso Coello, Matthew Longstaff, Tyrese Spicer, Deandre Kerr y Federico Bernardeschi. DT: Robin Fraser

Hora: 01:00 (lunes 7 de España), 20:00 (Argentina), 19:00 (EEUU - Este), 18:00 (Colombia), 17:00 (México)

Estadio: Chase Stadium

TV: Apple TV (para Sudamérica)