El argentino Nicolás Varrone volverá a manejar un Fórmula 2: el plan para desembarcar en la categoría antesala de la F1

Nicolás Varrone, que ya estuvo al mando de un AIX Racing a fines del año pasado, volverá a tener acción en pruebas de Fórmula 2

El plan sigue en el rumbo previsto. Las expectativas de desembarcar en la Fórmula 2 durante la segunda parte de la temporada están más latentes que nunca. En horas donde el nombre de Franco Colapinto permanece sobre los reflectores de la F1, el otro argentino que desea ponerse en el camino rumbo a la Máxima sigue colocando ladrillos en su construcción: Nicolás Varrone volverá a subirse a un coche de la F2.

Según pudo saber Infobae, el corredor de 24 años que está dentro de la estructura de Cadillac –escudería que desembarcará en 2026 en la F1– estará otra vez al mando de un monoplaza de la categoría inmediatamente inferior a la Máxima. Varrone tendrá actividad en los circuitos españoles de Aragón y Valencia a lo largo de cuatro sesiones (jueves 1 y el viernes 2 de mayo; martes 13 y miércoles 14 de mayo).

Más allá de que el tema se mantiene en un estricto hermetismo en el grupo de trabajo del piloto argentino, este medio pudo saber que tendrá al menos cuatro jornadas de tests con un monoplaza de F2 del 2023 perteneciente a uno de los equipos más competitivos de la categoría.

Las pruebas que realizó a finales del año pasado a bordo del AIX Racing del paraguayo Joshua Duerksen hicieron crecer las chances de su arribo a la Fórmula 2, que no se pudo cerrar para inicio del calendario porque todas las butacas estaban cerradas. Sin embargo, las charlas continuaron con tres equipos de alto nivel en la divisional y los que conocen el trazo fino de las negociaciones aceptan que está avanzado su desembarco para la segundo parte del año, enfocados en tener la chance ya para la gira de junio y julio.

Varrone está en negociaciones con tres equipos

La F2 tiene la particularidad de contar con movimientos constantes en sus pilotos. Los corredores deben tener respaldos tanto económicos como deportivos en la pista. Nico tiene el presupuesto necesario para bancar financieramente su trayectoria (unos 2,5 millones de dólares) y seguirá poniendo a punto su rendimiento durante las pruebas de mayo tras el sobresaliente accionar en diciembre del 2024.

Serán días de pura actividad en F2 para Varrone, que estará en pista esas cuatro sesiones y entre medio pulirá los detalles en el simulador del mismo equipo. Estos tests tienen como objetivo fundamental tenerlo listo al argentino para subirlo como titular cuando sea el momento. Una obviedad: mientras mejor sea su nivel en esos días de mayo, más las chances de presionar para adueñarse de una butaca. Los circuitos escogidos, particularmente, son por la posibilidad de tener una mayor cantidad de datos de telemetría para realizar las comparativas con los actuales titulares de la escudería que le dará esta nueva chance de girar.

El certamen de la categoría se inició con una carrera Sprint que vio ganador al paraguayo Duerksen con AIX en la Sprint, pero la principal del domingo no pudo llevarse a cabo a raíz de las lluvias que azotaron ese día al GP de Australia. Antes de las pruebas que protagonizará Varrone, la F2 tendrá cuatro carreras repartidas en dos Grandes Premios: Baréin (12 y 13 de abril) y Arabia Saudita (19 y 20 de abril).

El calendario continuará luego en el mítico trazado de Imola en Italia (17 y 19 de mayo), Mónaco (24 y 25 de mayo) y Barcelona (31 de mayo y 1 de junio). A fin de junio se reactivará la acción en el circuito de Austria (28 y 29 de junio), como antesala del desembarco en dos pistas de amplia historia como Silverstone (5 y 6 de julio) y Spa-Francorchamps en Bélgica (26 y 27 de julio). Serán carreras importantes para conocer cuál es el cuadro situación real para Varrone.

Hay que tener en cuenta que días antes del inicio del calendario 2025 de la F2 se abrió inesperadamente una butaca en Rodin Motorsport ante la sorpresiva baja del australiano Christian Mansell. Sin embargo, no se analizó esa chance realmente porque el equipo de trabajo del argentino pretende que se cumplan todos los pasos para maximizar las oportunidades y el rendimiento de Nico.

El gran detrás de escena de toda esta planificación es que Varrone es parte de la estructura de Cadillac y GM, que en 2026 llegará a la Fórmula 1 como undécimo equipo: “Ellos lo saben. Vieron el test, están al tanto de todo. Me dijeron, ‘si vos hacés Fórmula 2 y lo haces bien, obviamente que van a abrirse cosas en el futuro’. Obviamente que aún no tienen un programa de Junior academia porque todavía no han entrado la Fórmula 1. Primero tendrán que armar todo antes de su debut y luego, asentarse en la categoría”, le contó a Infobae semanas atrás.

"Me dijeron, ‘si vos hacés Fórmula 2 y lo haces bien, obviamente que van a abrirse cosas en el futuro’", contó Varrone (Foto: Prensa FIA WEC)

¿Por qué es tan importante llegar a la Fórmula 2? Desde hace algunos años, la Fórmula 1 se nutre solamente de corredores que cuentan con un paso previo por esta categoría promocional. De la grilla de los 20 corredores titulares de la Máxima, la mayoría tuvo experiencia previa en la F2 e incluso Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Oscar Piastri (2021) y Gabriel Bortoleto (2024) se consagraron campeones. Uno de los detalles es que Max Verstappen saltó directamente de la F3 a Toro Rosso en 2015.