Juan Román Riquelme habló por el aniversario 120º del club: “Boca puede vivir sin mí, yo no”

Juan Román Riquelme habló en los 120 años de Boca

Juan Román Riquelme brindó una entrevista con El Canal de Boca en el aniversario número 120 de la institución. El presidente xeneize relató con lujo de detalles lo que fue su infancia como fanático del club y también manifestó las sensaciones que lo rodean al ser ídolo y máxima autoridad de la institución en la actualidad.

“No tuve muchas chances de elegir, mi papá me hizo de Boca y listo. Uno es hincha de Boca y se va a morir siendo hincha de Boca. Para mí era emocionante ir a la cancha, tardar dos horas de ida y dos de vuelta a Don Torcuato. Eran días inolvidables. El hincha me regaló mucho más de lo que yo le pude dar. Es el lugar más lindo del mundo. Es todo, para todos los hinchas de boca nuestro escudo es todo”, fue lo que expresó Riquelme.

Más tarde, describió qué significa el club para él: “Mi vida es Boca, esa es la verdad. Creo que hace dos años, el día de la despedida, lo dije. Boca puede vivir sin Riquelme, yo no. Es así. No sé si me emociona o qué, pero es mi vida”.

A su vez, también graficó qué le genera el cariño que recibe constantemente por parte de los hinchas boquenses: “Que a una señora de 80 o 90 años me la estén aplastando sobre la reja, tenga la suerte de poder alzarla y preguntarle si se encuentra bien y me diga ‘ahora que me estás abrazando, sí’... Son cosas que no lo puedo creer, para mí es demasiado”.

Noticia en desarrollo...