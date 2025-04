Carlos Palacios reveló su diálogo con Fernando Gago luego de ser sancionado por faltar a una práctica de Boca: “Me confié”

Fernando Gago, entrenador de Boca Juniors, y el futbolista chileno Carlos Palacios

El volante chileno Carlos Palacios, actual jugador de Boca Juniors, se refirió por primera vez de forma pública al incidente que lo dejó fuera de la convocatoria para el partido ante Newell’s Old Boys, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura. En una entrevista exclusiva con el canal chileno Meganoticias, Palacios explicó las razones por las que faltó a una práctica clave en la previa del encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa, que terminó en derrota para el conjunto dirigido por Fernando Gago.

“Me dieron dos días libres, sábado y domingo, e íbamos a entrenar el lunes en la tarde. Me confié porque tomé casi el último vuelo de Chile a Argentina, que era a las 11:30 de la mañana. Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño incidente, un choque, y debí quedarme ahí a solucionar el problema porque tuve que dar mis datos. De inmediato avisé al club que no llegaba al entrenamiento y que mi próximo vuelo era a las 5 de la tarde, por lo que no iba a alcanzar a entrenar porque la práctica era a las cuatro”, relató el jugador.

Palacios fue marginado de la lista de concentrados para el partido en Rosario, una decisión tomada por Gago en cumplimiento de las normas internas del plantel. En conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador fue claro: “Esto es muy claro, hay normas desde principio de año que los jugadores tienen muy claras. Faltó a un entrenamiento y los motivos quedan puerta adentro. Decidí no convocarlo por una situación que se aclaró anteriormente”.

Fernando Gago se refirió a la sanción deportiva a Carlos Palacios

El propio Palacios, en su diálogo con el periodista Gustavo Huerta, negó que su ausencia estuviera relacionada con la asistencia a una fiesta, como se sugirió en algunos medios. “Comenzaron a hablar muchas cosas que no pasaron, hablaron de la fiesta Bresh, que mucha gente creyó que fue de domingo para lunes y que por eso no llegué al avión, y eso es mentira, porque la fiesta fue el sábado, a la cual fui en mi tiempo libre”.

El futbolista también manifestó su comprensión ante la medida adoptada por el cuerpo técnico, descartó conflictos internos y reafirmó su compromiso con la disciplina del plantel. “Entiendo completamente lo que hizo Fernando, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona que no llega a trabajar. Son reglas de convivencia que se deben respetar. No hay problemas en el camarín, tampoco con Fernando, con quien me reuní, conversamos y le pedí disculpas. Me comprometí a que no volverá a ocurrir”.

La situación de Palacios se enmarca en un contexto en el que Boca optó por una alineación con varios cambios para el duelo ante Newell’s, que terminó con derrota por 2-0. Con la situación aclarada, Palacios busca dejar atrás el episodio. “Nunca soy de faltar a las prácticas, tampoco lo haría porque es mi trabajo, lo que me gusta hacer y por algo estoy acá en Boca”, aseguró. También explicó su habitual viaje a Chile por motivos personales: “Voy harto a Chile porque tengo a mis hijos allá y me gusta estar con ellos”.

Boca volverá a la competencia el próximo fin de semana, más precisamente este domingo ante Barracas Central desde las 18 en La Bombonera, y se espera que el chileno pueda volver a estar disponible, con la situación disciplinaria resuelta.

Carlos Palacios

Más allá del episodio, el jugador aprovechó la entrevista para hablar sobre su presente en el club. “Estoy cumpliendo un sueño desde que estoy acá. Vestir esta camiseta es un orgullo, una felicidad. En el día a día miro la ropa del club y no lo puedo creer”, expresó.

También destacó su vínculo con el presidente del club: “La primera vez que hablé con Román (Riquelme) fue a través de un mensaje, y todos saben que es mi ídolo desde pequeño. Me puse nervioso, me agarró todo. Me hablaba la persona que yo admiraba de niño”.

Consultado por el respaldo de los hinchas, Palacios se mostró agradecido: “Con el hincha de Boca he hecho un lazo muy cercano e importante, me lo reconocen en cualquier lugar, y trato de responderles en la cancha. Aún no he dimensionado todo lo que me está entregando la gente de Boca”.

Finalmente, manifestó su deseo de dejar una marca en el club: “Quiero dejar mi huella importante en Boca y por eso vine. Sé que es muy difícil jugar acá, y quiero que se me recuerde por las cosas que logré. Me siento querido y respaldado por el club, mis compañeros y los hinchas, pero siento que me falta mucho y este año será muy bueno para mí como jugador”.