7 frases de Gallardo tras el triunfo de River en Perú: la salida de Borja, el gran primer tiempo y por qué no pudieron sostenerlo

River Plate inició su participación en la Copa Libertadores 2025 con una victoria ajustada pero clave: 1-0 ante Universitario en el Estadio Monumental de Lima, por la primera fecha del Grupo B. El gol de Paulo Díaz, de cabeza a los 16 minutos del primer tiempo, le dio al equipo dirigido por Marcelo Gallardo sus primeros tres puntos en el certamen continental.

Finalizado el encuentro, Marcelo Gallardo analizó el rendimiento de sus dirigidos en conferencia de prensa. “Vinimos a jugar en un campo donde el rival se hace muy fuerte. Nos impusimos desde el juego y la personalidad para plantarnos en campo rival, conseguimos el gol, que es lo más difícil”, señaló el entrenador.

El chileno capitalizó una de las primeras jugadas de peligro del partido, tras anticipar en el área un envío desde la derecha y vencer al arquero Sebastián Britos. A partir de allí, River dominó el desarrollo durante buena parte de la etapa inicial, aunque el equipo peruano creció en el complemento y puso a prueba la resistencia defensiva del visitante.

Gallardo destacó la actitud del equipo ante la presión del rival en el segundo tiempo: “Después, en la Copa Libertadores también la pasás mal. No nos generaron situaciones muy claras, trataron de acorralarnos con pelotazos largos, segundas pelotas y nos defendimos bien. Está bueno defendernos bien cuando no podés sostener lo del primer tiempo”.

El DT también valoró la manera en la que River interpretó el juego en el inicio: “Me quedo con esa sensación de que el equipo produjo una muy buena labor futbolística, de plantarse de entrada, de dominar, de moverse, buscar conexiones. El segundo no lo pudimos sostener desde el juego, pero sí desde el espíritu de equipo para defenderse. Sosteniéndote con entereza, con corazón”.

En ese tramo del partido fue determinante la figura de Franco Armani, quien sostuvo el resultado con dos intervenciones decisivas: una a los 50 minutos, ante un disparo de Gabriel Costa, y otra a los 84, en un mano a mano frente a Álex Valera.

Consultado sobre los rendimientos individuales, Gallardo destacó el desempeño de Sebastián Driussi, titular en reemplazo de Miguel Borja: “Driussi se asoció, jugó no como referencia de área, sino saliendo a jugar. Nos aportó buena posibilidad de apoyo para que los volantes fueran de frente. Hacía mucho que no jugaba, igual que Colidio, después sufrieron el trajín del partido, pero me gustó”.

Gallardo también hizo referencia al presente del plantel y a las dificultades para sostener una formación estable: “Estamos con jugadores lesionados, nunca pudimos conformar un equipo que se sostenga y tenga continuidad, más allá de que tenemos alternativas. Hoy fue, en el inicio de la Copa, ese momento donde las ilusiones se renuevan. Es el certamen que todos se ilusionan con jugar. Tenemos el desafío de pelear hasta el final, y era importante decir presente, arrancar así”.

Por último, reconoció que se va “contento” por el triunfo y enfatizó en la dificultad del juego en el debut por la Copa. “No era un partido fácil, el rival se sintió totalmente dominado en la primera parte. Tuvimos el control del juego y del campo. llegó el gol. Y después no lo pudimos mantener, porque el rival entendió que tenía que jugar de otra manera para sostenerse en partido, es un rival que casi no pierde nunca en su cancha”.

Con esta victoria, River lidera parcialmente el Grupo B, que comparte con Universitario, Barcelona de Ecuador e Independiente del Valle, también de Ecuador. El próximo martes 8 de abril, el equipo de Núñez recibirá al Barcelona en el estadio Monumental, mientras que este sábado visitará a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Apertura local, donde busca consolidarse entre los puestos de clasificación.