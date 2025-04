La selección argentina Sub 17 jugará un partido clave ante Perú en el Sudamericano

La selección argentina Sub 17 afrontará su tercer partido en el Sudamericano

La selección argentina Sub 17 logró reponerse del traspié en el debut pero este miércoles afrontará un partido fundamental en sus aspiraciones de clasificarse al Mundial Sub 17: enfrentará a Perú en el Estadio Jaraguay de la ciudad de Montería por la 4ª fecha del Sudamericano que se realiza en Colombia.

El elenco que comanda Diego Placente tuvo libre la primera jornada y su estreno fue en la segunda fecha con una derrota 3-2 ante Chile. Sin embargo, logró golear 4-1 a Paraguay en el siguiente duelo para posicionarse con chances de quedar arriba de todo en el Grupo A durante la recta final.

La Zona A tiene como líderes al anfitrión Colombia y a Chile, ambos con seis puntos. Detrás aparecen Argentina y Paraguay (con 3 puntos los dos), relegando a Perú a la última ubicación tras perder contundentemente todas sus presentaciones (0-5 vs. Paraguay, 0-2 vs. Colombia y 0-5 vs. Chile).

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la Fase Final para pelear por el título del Sudamericano, pero lo más importante es que sacarán los pasajes directos a la Copa del Mundo juvenil que se llevará a cabo del 5 al 27 de noviembre en Qatar, teniendo en cuenta que desde esta temporada cambió el formato: tendrá 48 participantes y se realizará todos los años.

Si no pierde, la Albiceleste se asegurará como primera medida el pasaje a los playoffs que sacarán los terceros y cuartos de ambas zonas. Pero, además, si gana alcanzará la línea de Chile que tiene fecha libre y le tirará la presión a Colombia, que jugará ante Paraguay en el cierre del día.

Placente no podrá contar para este juego con Juan Cruz Meza porque acumuló dos amarillas que lo obligarán a cumplir una fecha de suspensión. Hay que tener presente que la juvenil argentina cerrará su fase de grupos el próximo sábado 5 de abril contra el local Colombia.

Por el otro grupo, Venezuela lidera con 6 puntos por delante de Brasil (4), Ecuador (3), Bolivia (3) y Uruguay (1). Mañana se enfrentarán Ecuador-Bolivia y Venezuela-Brasil.

Estadio: Jaraguay (Montería, Colombia)

Árbitro: Gabriel Mendoza (Bolivia)

Horario: 18.30

Televisación: TyC Sports y DSports

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A

Chile: 6 puntos (+5) Colombia: 6 puntos (+3) Argentina: 3 puntos (+2) Paraguay: 3 puntos (+2) Perú: 0 puntos (-12)

* Los dos primeros avanzarán a la Fase Final y sacarán el boleto directo al Mundial Sub 17. Tercero y cuarto irán al playoff

EL PLANTEL DE ARGENTINA

Arqueros: Dylan Martínez (River Plate), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Agustín Martínez (Talleres).

Defensores: Mateo Martínez (Racing Club), Benjamín Fariña (Lanús), Misael Zalazar (Talleres), Matías Satas (Boca Juniors), Thiago Yanez (Argentinos Juniors), Santiago Silveira (Argentinos Juniors) y Joaquín Salas (Talleres).

Mediocampistas: Santiago Espíndola (River Plate), Matías Acevedo (Racing Club), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Francisco Baridó (Juventus - Italia), Alejandro Tello (Racing Club), Bautista González (Independiente), Juan Cruz Meza (River Plate), Tomás Parmo (Independiente) y Felipe Pujol (Vélez Sarsfield).

Delanteros: Thomas De Martis (Lanús), Alex Verón (Vélez Sarsfield), Joaquín Piñeyro (Boca Juniors) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

La lista de la Sub 17 de Argentina para el Sudamericano