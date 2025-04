Atento River: la impactante racha de Universitario de Perú y los antecedentes en el Monumental de Lima

Duro cuestionamiento de un ex colaborador de Bielsa: “Fue una desilusión, no hubo una convivencia sana” Carlos Nicola, ex entrenador de arqueros de la selección uruguaya, aseguró que “es una gran contradicción todo lo que uno ve hacia afuera y cómo se maneja con la gente hacia adentro”. Marcó diferencias entre los estilos de trabajo del Loco y del Maestro Tabárez