El Kun Agüero volvió a jugar en Independiente: el golazo que le marcó a Racing en el clásico senior

El Kun Agüero volvió a jugar en Independiente y convirtió en el clásico Senior ante Racing

Tras una larga espera, Sergio Agüero volvió a ponerse la camiseta de Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. El Kun, de 36 años, fue titular en el encuentro correspondiente a la Liga Senior del Fútbol Argentino, ni más ni menos que en el clásico frente a Racing y volvió a deleitar a los hinchas del Rojo con un gol propio de su talento.

Recién comenzaba la segunda mitad y la Academia ya se imponía por 1 a 0 con un gol de Gonzalo García cuando el ex jugador del Manchester City demostró que no perdió la habilidad que lo hizo brillar tantos años en Europa.

Recibió en la puerta del área rival y se sacó de encima a dos defensores, entre los que se encontraba el icónico Polaco Bastía, con un quiebre de cintura prodigioso. Tras dejar en el camino a ambos escollos, decidió apelar a su pegada que al parecer resiste al paso del tiempo: definió pegado al palo izquierdo del arquero rival y marcó un verdadero golazo.

Este tanto impactó de lleno en la nostalgia de los hinchas del Rojo. Es que, salvando las distancias, Agüero emuló de alguna forma la recordada anotación en el 4 a 0 de 2005 frente al mismo rival. En aquella ocasión el que lo sufrió fue Diego Crosa, cuando el Kun era apenas una promesa de crack.

La última vez que Agüero disputó un partido profesional fue hace cuatro años cuando vestía la camiseta del Barcelona. Debió abandonar la actividad debido a una afección cardíaca.

Vale recordar que el Kun Agüero ya había portado esta casaca en marzo de 2024 durante el evento denominado La Noche del Rey. Sin embargo, solo permaneció diez minutos en el terreno de juego: forcejeó en un pique con el ex lateral Juan Eluchans, cayó mal y debió abandonar la cancha. “Creo que se me salió el hombro”, le confesó a las cámaras de TNT Sports e inmediatamente se marchó al vestuario

Tras el gol del empate, Independiente volvió a marcar y dio vuelta el resultado. Luego de una jugada preparada en un tiro de esquina, Barcia estableció el 2 a 1 parcial con un taco en la puerta del área chica, cuando el reloj indicaba que habían transcurrido seis minutos de la segunda etapa.

Sin embargo, cerca de la media hora de juego, la Academia igualó el trámite en el Libertadores de América. El Polaco Bastia puso un gran balón al área rival y Gonzalo Bergessio lo aprovechó. Lavandina puso el 2 a 2 transitorio con un buen cabezazo propio de un delantero de su categoría.

Sobre el final, parecía que se lo llevaba el conjunto local. Una buena triangulación entre Emanuel Rivas, Jeremías Caggiano y el propio Agüero le permitió al Rojo ponerse al frente cuando se habían jugado 33 minutos de los 35 establecidos para este tipo de encuentros.

No obstante, la visita igualó el partido en la última jugada del partido a través de Hernán Grimaldi y los dos equipos más populares de Avellaneda repartieron puntos en la modalidad Senior.

Tras el partido, Agüero declaró: “Terminé bien por suerte, bastante bien de aire. Estoy contento por volver a jugar acá y esta vez pude terminar el partido”. “Siempre es lindo encontrarme con ex compañeros. Si estoy en Buenos Aires, les dije que me cuenten. ¿Jugamos el lunes, no? Creo que estoy. La idea es disfrutar”, cerró.