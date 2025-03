“No hablamos”: las revelaciones de LeBron James sobre su relación con Jordan que provocaron la reacción de MJ

LeBron James habló de su relación con Michael Jordan

El debate sobre quién es el GOAT (Greatest of all time - el mejor de todos los tiempos) en el mundo de la NBA es una discusión de larga data, que tiene varios contendientes a ocupar dicho trono. Y más allá de la opinión de cada fanático o amante del básquet, hay tres nombres que suelen sobresalir sobre el resto: LeBron James, Kobe Bryant y Michael Jordan. En relación con esto, el actual basquetbolista de Los Ángeles Lakers brindó detalles sobre cómo era su relación con los otros dos astros, aunque sorprendieron sus palabras respecto al histórico jugador de los Chicago Bulls.

En una entrevista con el programa El Show de Pat McAfee, del analista Pat McAfee, LeBron reveló: “Tenemos buen vínculo. No hablamos, porque todavía estoy jugando. Sigo jugando y centrado en lo mío, por ahora“. A pesar de que las declaraciones se volvieron rápidamente virales, King James hizo hincapié en que existe un mutuo respeto entre ambos a pesar de la poca comunicación que hay entre sí. A su vez, afirmó que espera tener más contacto una vez que se retire como basquetbolista.

“Así que creo que es porque todavía estoy jugando. Y MJ... Todos lo conocemos. Incluso si no lo conoces personalmente, es uno de los competidores más despiadados que ha existido. Hasta que me retire, y cuando no me tenga que ver en cancha con el número 23, y que cada vez que mi nombre sea mencionado esté acompañado del suyo, él no me va a hablar” explicó LeBron entre risas. Cabe recordar que uno de los motivos por los que el ex hombre de los Cleveland Cavaliers llevó dicho dorsal es en honor de Air Jordan.

LeBron James habló de su relación con Michael Jordan (Mandatory Credit: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

Al mismo tiempo que explicaba su vínculo con Michael Jordan, realizó un paralelismo con la relación que tuvo con Kobe Bryant. “El tema es que Kobe y yo nunca tuvimos, quitando los últimos años, una relación real. Hasta que estábamos en el equipo olímpico, teníamos una gran relación allí, en el 2008 y 2012, pero siempre era competitivo entre ambos. Siempre estábamos como: yo estaba en el Este y él en el Oeste. Yo la cagué una vez, no le gané a Orlando, creo que fue en 2009, y no tuve la oportunidad de enfrentarlo en las finales”, argumentó.

Cabe resaltar que, como explicó King James, únicamente coincidieron en el equipo del combinado nacional de Estados Unidos, mientras que en el plano de la NBA nunca estuvieron en la misma conferencia. “Hasta que llegué a Lakers, y él se retiró. Allí fue cuando nuestro vínculo se tornó muy, muy bueno”, comentó.

Luego, agregó: “Me dio la bienvenida, me llamó. Me dijo: ‘Hermano, lo que necesites en Los Ángeles, cuenta conmigo. Eres un Laker ahora, eres familia’. Tuvimos muchas conversaciones. Venía a los juegos y esas cosas. Cuando lo pasé en anotaciones históricas, en Philadelphia, tuiteó algo como ‘Sigue así, continúa trascendiendo el juego’. Y eso significó mucho para mí”.

Michael Jordan se consagró campeón en seis oportunidades con los Chicago Bulls (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Por otro lado, como era de esperarse y según informó el medio especializado NBACenter, las declaraciones de LeBron James llegaron hasta los oídos de Michael Jordan. ¿Su postura? A la altura de lo que mostró durante toda su trayectoria. “No le hablo ni a mis hijos”, soltó entre risas. No obstante, segundos después aclaró: “LeBron James puede jugar en cualquier era”.

Vale recordar que King James es el máximo anotador de la historia de la NBA y se consagró campeón de la liga en cuatro oportunidades. Por su parte, MJ sigue ostentando los seis anillos que ganó con los Chicago Bulls en la década de los 90. En cambio, Black Mamba se impuso cinco veces con los Lakers.