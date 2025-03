Aseguran que Lewis Hamilton terminó su romance con una famosa actriz de Hollywood: “Se siente abandonada”

Lewis Hamilton y Sofía Vergara habrían terminado su relación

El piloto británico Lewis Hamilton y la actriz colombiana Sofía Vergara habrían terminado su relación, según reportó la plataforma estadounidense RadarOnline. La noticia, que llegó a los medios británicos como Daily Mail, marca el final de un breve pero mediático vínculo que despertó especulaciones desde enero, cuando ambos fueron fotografiados compartiendo un almuerzo en Nueva York. “Ella se siente abandonada”, citaron.

Hamilton, de 40 años, y Vergara (52), fueron vistos sentados juntos durante una comida que duró alrededor de dos horas. De acuerdo con el sitio de noticias TMZ, la actriz de Modern Family apenas probó la comida, completamente centrada en la conversación. Al finalizar, ambos salieron del restaurante entre sonrisas, y se les vio conversando animadamente antes de que Vergara abordara una camioneta SUV.

Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, las imágenes de ese encuentro alimentaron versiones sobre un posible romance. Sin embargo, según la prensa en los EEUU, la relación no prosperó debido a la falta de interés de Hamilton por avanzar en el vínculo. Una fuente citada por el medio aseguró que Vergara lo consideraba “el novio perfecto y un gran partido”, y estaba ilusionada con profundizar la relación. “Ella es quien se mantiene en contacto, esperando más... y recibe poco a cambio”, afirmó la fuente a la que accedió el sitio de espectáculos.

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 mantiene, según el mismo informante, una comunicación “bastante unilateral” con la actriz, mientras se concentra en su nueva etapa con Ferrari. Este enfoque profesional coincidió con un comienzo de temporada irregular para Hamilton, quien terminó décimo en el Gran Premio de Australia y fue descalificado tras quedar sexto en el Gran Premio de China por una infracción técnica relacionada con el desgaste del piso de su monoplaza. Pese a ello, logró una victoria en la carrera sprint del mismo fin de semana en Shanghái. Actualmente el británico ocupa el noveno lugar en la clasificación de pilotos, con 35 puntos menos que el líder Lando Norris, de McLaren.

Hamilton fue descalificado en el GP de China (REUTERS/Go Nakamura)

La vida personal de Hamilton está en el foco público desde hace varios años. Su relación más duradera y conocida fue con la cantante Nicole Scherzinger, ex líder de The Pussycat Dolls. Comenzaron su historia en 2007, tras conocerse en los premios MTV Europe Music Awards, y aunque atravesaron numerosas rupturas y reconciliaciones, la pareja puso fin a su vínculo en 2015. “Fue la decisión más difícil que tuvimos que tomar, pero lo hicimos juntos”, declaró Scherzinger ese año.

Antes de alcanzar la fama mundial, Hamilton mantuvo otras relaciones relevantes. En 2002 salió con la modelo británica Danielle Lloyd durante seis meses, y posteriormente tuvo una relación de cuatro años con Jodia Ma, a quien conoció en la Cambridge School of Arts and Science. Ma lo acompañó durante su primer título mundial en 2008, aunque la relación terminó en 2007.

En años recientes, se relacionó al piloto con numerosas figuras del entretenimiento, aunque muchas veces sin confirmación. En 2015 se lo vinculó con Rihanna, Gigi Hadid y Kendall Jenner, pero él mismo señaló que solo mantenía una amistad con ellas. En 2023 fue visto en varias veces con Shakira, incluso en un yate en Miami y durante cenas en Barcelona. Aunque circularon rumores de un romance, fuentes cercanas indicaron que compartían una “hermosa amistad”.

Más recientemente, en Brasil, Hamilton fue fotografiado saliendo de un evento junto a la modelo Juliana Nalu, ex pareja del rapero Kanye West. No obstante, la relación no se consolidó y no trascendió más allá de ese encuentro. La ruptura con Vergara se produce meses después de que la actriz terminó su divorcio con el actor Joe Manganiello, con quien estuvo casada durante siete años. En tanto, Hamilton continúa su preparación en Ferrari, equipo al que se unió en la temporada 2025 con la expectativa de disputar nuevamente el campeonato mundial: el próximo fin de semana será parte de la tercera fecha del calendario en el Gran Premio de Japón, en Suzuka.

Nicole Scherzinger fue pareja de Lewis Hamilton (REUTERS/Isabel Infantes)