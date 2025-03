Se profundiza la crisis en Red Bull tras la polémica decisión con Lawson: “Sabemos que Verstappen no está contento”

Helmut Marko reconoció el descontento de Max Verstappen por la salida de Liam Lawson (REUTERS/Jakub Porzycki)

La reciente decisión de Red Bull de apartar a Liam Lawson de la estructura principal generó una fuerte controversia en el seno de la escudería, algo que quedó en evidencia tras las declaraciones del asesor Helmut Marko al diario neerlandés De Telegraaf. La medida, que reconfigura el equilibrio de poder dentro del equipo, despertó cuestionamientos sobre la estabilidad interna y reavivó rumores sobre tensiones con el campeón mundial Max Verstappen, quien habría manifestado su disconformidad con la decisión.

Marko confirmó que Lawson, una de las principales promesas del programa de desarrollo de Red Bull, dejará su lugar en la grilla pese a haber sido previamente señalado como el sucesor natural de Sergio Pérez. El piloto neozelandés fue desplazado tras apenas un puñado de carreras, sin haber tenido continuidad suficiente para consolidarse. Según el asesor austríaco, el joven “perdió la confianza” debido a una combinación de problemas técnicos y creciente presión, lo que afectó directamente su rendimiento.

“Liam ha tenido mala suerte”, dijo Marko. “Durante los días de pruebas en Baréin, perdió mucho tiempo por problemas mecánicos, y en Australia también. Eso aumentó la presión sobre él. Se esforzaba más, pero eso solo llevó a más errores”. La situación, afirmó, se agravó en el Gran Premio de China, donde el piloto neozelandés mostró mayores dificultades con el monoplaza RB21, considerado internamente como “muy difícil de conducir”.

Marko negó que se tratara de una decisión precipitada, pero reconoció que el impacto dentro del equipo fue importante. “No fue una decisión fácil. Liam era como un boxeador maltrecho. Pero no lo estamos echando de la Fórmula 1. Seguirá activo dentro de Red Bull”, explicó. El asesor recordó que en el pasado situaciones similares ocurrieron con Pierre Gasly y Alex Albon, quienes fueron reubicados tras sus fracasos en el primer equipo y luego lograron recuperar su nivel.

“Si el coche hubiera sido más manejable y sin tantos inconvenientes, probablemente esto habría funcionado”, admitió Marko. “Pero todos, incluidos los accionistas, hemos llegado a la conclusión de que teníamos que hacer este cambio”, agregó. El reemplazo de Lawson por Yuki Tsunoda reconfigura también el peso específico de los pilotos en el equipo. Pese a que en años anteriores se cuestionó la madurez del japonés, Marko subrayó que se trata de un piloto “renovado” esta temporada. “No ha cometido errores, es rápido, tiene una nueva dirección y está lleno de confianza. Trabajó duro durante el invierno y se fortaleció físicamente”, apuntó. Su experiencia, según el directivo, puede ser clave para contribuir al desarrollo técnico del monoplaza.

Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por Verstappen. Según reconoció el propio Marko, “sabemos que Max no está contento. Pero necesitamos dos coches en cabeza. No solo para el campeonato de constructores, sino también para ayudar a Max a conseguir su quinto título mundial. Así podremos lograr mejores resultados estratégicos en las carreras. Ahora podemos aprovechar al máximo la experiencia y el buen estado de forma de Yuki. Eso cuenta. Al final, beneficia al equipo. Y también a Max".

Por otro lado, la reubicación de Lawson en Racing Bulls no implica una salida definitiva de la estructura. Marko indicó que seguirá vinculado y que, en el mediano plazo, podría recuperar su posición si logra consolidarse en la escudería satélite.

El mensaje de Liam Lawson tras su salida de Red Bull

Horas después del anuncio, fue el propio Liam Lawson quien se expresó públicamente a través de su cuenta de Instagram. Junto a una imagen de él mismo de pequeño, escribió: “Ser un conductor de Red Bull ha sido mi sueño desde niño; es por lo que he trabajado toda mi vida. Es difícil, pero estoy agradecido por todo lo que me ha traído hasta aquí. A todos los que me han apoyado, gracias por todo el apoyo; significa muchísimo. Gracias Racing Bull por la cálida bienvenida, estoy emocionado y listo para ir a trabajar a uno de mis lugares favoritos”.

Por su parte, Yuki Tsunoda también utilizó sus redes sociales para marcar el inicio de una nueva etapa. El japonés publicó una imagen vistiendo la indumentaria oficial de Red Bull junto al mensaje: “Listo para el desafío que se avecina”.

El mensaje de Yuki Tsunoda tras su ascenso a Red Bull

Mientras Lawson deberá reconstruir su camino desde Racing Bulls, Tsunoda enfrentará el desafío inmediato de justificar su ascenso con resultados en pista.